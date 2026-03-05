Выборы в НС и Народные советы: создание наиболее благоприятных условий для участия избирателей в голосовании

Генерал армии Фан Ван Зянг, член Политбюро, министр национальной обороны, выступает с заключительным словом на рабочем совещании. (Фото: ВИА)

По словам председателя Народного комитета провинции Каобанг Ле Хай Хоа, в провинции создан и укомплектован Руководящий комитет по подготовке выборов в составе 19 человек; избирательная комиссия провинции включает 34 человека. Определены 16 избирательных округов для избрания 50 депутатов Народного совета провинции; созданы 3 избирательных комитета по выборам депутатов НС XVI созыва с 34 членами и 16 избирательных комитетов по выборам депутатов Народного совета провинции Каобанг на срок 2026–2031 годов с 197 членами. По состоянию на 30 января во всех общинах и кварталах были созданы 566 участков голосования и сформированы 566 избирательных групп с 8 976 членами для проведения выборов депутатов НС XVI созыва и депутатов Народных советов всех уровней на срок 2026–2031 годов.



16 февраля избирательная комиссия провинции приняла резолюцию об опубликовании официального списка из 13 кандидатов в депутаты НС XVI созыва в трёх избирательных округах по выборам депутатов НС; а также официального списка из 84 кандидатов в депутаты Народного совета провинции на срок 2026–2031 годов в 16 избирательных округах по выборам депутатов Народного совета провинции Каобанг.



По состоянию на 26 февраля был опубликован официальный список из 1 690 кандидатов в депутаты Народных советов общин на срок 2026–2031 годов в 341 избирательном округе по выборам депутатов Народных советов общин.



С 4 по 8 февраля в общинах и кварталах было завершено проведение опроса избирателей по месту жительства в отношении кандидатов в депутаты НС XVI созыва и депутатов Народного совета провинции. Предполагается, что с 2 по 10 марта по всей провинции будет проведено 36 встреч кандидатов с избирателями в трёх избирательных округах по выборам депутатов НС XVI созыва и 112 встреч в 16 избирательных округах по выборам депутатов Народного совета провинции. В каждой встрече примут участие от 50 до 80 избирателей.



Председатель Народного комитета провинции Каобанг Ле Хай Хоа выступает. (Фото: ВИА)

Подготовка к выборам в провинции сталкивается с рядом трудностей: Каобанг - горная провинция, многие общины расположены в отдалённых и труднодоступных районах, сложный рельеф и трудности транспортного сообщения затрудняют проведение проверок, инструктажей, доставку документов и оборудования, а также организацию мероприятий, связанных с выборами; данные, извлечённые полицией общин из Национальной базы данных о населении, не полностью совпадают с фактической ситуацией на местах, что приводит к расхождениям в численности избирателей; программное обеспечение, используемое для проведения выборов, в процессе эксплуатации иногда вызывает технические сбои.



Выступая на заседании, генерал армии Фан Ван Зянг высоко оценил инициативность партийных комитетов, органов власти всех уровней, отраслевых структур и местных органов провинции Каобанг в выполнении поставленных задач, что создаёт предпосылки для проведения выборов безопасно и в соответствии с законом.



Министр предложил избирательной комиссии провинции Каобанг активнее использовать роль секретарей низовых партийных ячеек, старейшин и старост деревень в широкой разъяснительной работе среди избирателей о голосовании, чтобы они могли разумно выбирать кандидатов с необходимыми знаниями и политической зрелостью, действительно представляющих голос избирателей. Одновременно необходимо подготовить варианты действий для обеспечения возможности голосования всех избирателей, включая подготовку мобильных урн для голосования.



Провинции также необходимо обеспечить полное информирование населения о биографиях кандидатов в депутаты НС и Народных советов всех уровней; эффективно рассматривать обращения и жалобы граждан; тщательно проверить списки избирателей; создать максимально благоприятные условия для участия граждан в голосовании на избирательных участках.