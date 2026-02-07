Выборы в НС: Вице-президент Во Тхи Ань Суан проверила инспекцию на местах в провинции в Донгнае

Секретарь ЦК КПВ, Вице-президент Во Тхи Ань Суан выступила с руководящим выступлением на рабочем совещании. (Фото: ВИА

6 февраля в квартале Чанбьен (провинция Донгнай) секретарь ЦК КПВ, Вице-президент Во Тхи Ань Суан, заместитель председателя Национального избирательного совета, возглавила рабочую делегацию Постоянного комитета Национального собрания (НС) и Национального избирательного совета для проведения практической проверки и рабочего совещания с Избирательной комиссией провинции Донгнай по подготовке к выборам депутатов НС XVI созыва и народных советов всех уровней на срок 2026–2031 годов.



Заместитель секретаря провинциального партийного комитета, постоянный заместитель председателя Избирательной комиссии провинции Донгнай Во Тан Дык сообщил, что на сегодняшний день в провинции создана Избирательная комиссия провинции в составе 37 членов и 95 избирательных комиссий на уровне общин и кварталов, а также сформировано в общей сложности 2 127 избирательных участков, из которых 56 относятся к вооружённым силам. В провинции Донгнай создано 6 избирательных округов по выборам депутатов НС XVI созыва с 18 мандатами; 28 избирательных округов по выборам депутатов народного совета провинциального уровня; 651 избирательный округ по выборам депутатов народных советов общинного уровня.



По итогам второго раунда консультаций предварительный список включает 24 кандидата в НС, из которых 54% - женщины, 33% - моложе 40 лет и 20% - представители этнических меньшинств. Для выборов в Народный совет провинций предварительный список включает 150 кандидатов, которые должны избрать 85 представителей, из которых 43% - женщины и 26% - моложе 40 лет.



Работа по приёму документов кандидатов осуществляется в соответствии с установленными требованиями. По состоянию на 1 февраля 2026 года Избирательная комиссия провинции и местные органы полностью приняли 100% документов кандидатов в депутаты НС, Народного совета провинции и Народных советов общинного уровня.



Активно проводится информационно-разъяснительная работа. Обеспечение политической безопасности, общественного порядка и социальной безопасности, а также разработка резервных планов осуществляется конкретно и всесторонне, обеспечивая готовность к дню голосования.



Представитель избирательной комиссии избирательного участка № 32 (квартал Чанбьен, провинция Донгнай) доложил секретарю ЦК КПВ, Вице-президенту Во Тхи Ань Суан о подготовке к выборам. (Фото: ВИА).

Вице-президент Во Тхи Ань Суан отметила, что подготовка к выборам в провинции Донгнай проводится серьёзно, активно и в строгом соответствии с установками Партии, законодательством Государства и руководящими указаниями центрального комитета. Провинции необходимо продолжать рассматривать выборы депутатов НС XVI созыва и Народных советов всех уровней на срок 2026–2031 годов как первоочередную политическую задачу, обеспечивая строгое соблюдение закона и графика на всех этапах до и после дня голосования. Провинция должна срочно провести тщательную проверку документов кандидатов, решительно исключать лиц, не соответствующих установленным требованиям; обеспечить представление кандидатов в соответствии с установленной структурой, составом и численностью; своевременно составить и обнародовать списки избирателей, уделяя особое внимание временно проживающим гражданам, трудовым мигрантам, пожилым людям и лицам с ограниченными возможностями для обеспечения полного осуществления избирательных прав граждан.



Вице-президент подчеркнула, что провинция Донгнай должна строго выполнять установки по структуре депутатского корпуса, особенно в условиях увеличения числа депутатов НС, работающих на профессиональной основе в центральных органах, что приводит к увеличению числа кандидатов от центральных органов, выдвигаемых в провинции; необходимо рационально формировать списки кандидатов, обеспечивая гармоничное сочетание представителей центрального и местного уровней; своевременно обновлять списки избирателей с учётом их перемещения; осуществлять предварительное распределение избирателей по группам для обеспечения удобства участия в голосовании.



Местным органам необходимо обеспечить соответствующую материально-техническую базу и средства, а также своевременное, полное и надлежащее финансирование; активизировать информационно-разъяснительную работу о выборах с использованием содержания и форм, соответствующих различным целевым группам, особенно с учётом специфики провинции Донгнай, где проживает большое число рабочих и трудящихся, занятых в промышленных зонах. Провинция должна активно обеспечивать политическую безопасность, общественный порядок и социальную безопасность, особенно на территориях с большой численностью населения, высокой мобильностью и значительной концентрацией рабочих и трудящихся-мигрантов.



Утром того же дня Вице-президент Во Тхи Ань Суан и рабочая делегация провели практическую проверку на избирательном участке № 32 (в здании Дома культуры квартала Фичыонг района Чанбьен провинции Донгнай). Здесь Вице-президент выразила поддержку, указала на вопросы, требующие устранения, поощрила внедрение новых подходов и предложила избирательной комиссии участка № 32 сосредоточить усилия на подготовке, особенно в части материально-технического обеспечения и планов реагирования на возможные инциденты, с целью обеспечения строгого, серьёзного и успешного проведения выборов.



В рамках рабочей поездки в провинцию Донгнай Вице-президент Во Тхи Ань Суан и рабочая делегация также воскурили благовония в храме Президента Хо Ши Мина, расположенном на территории провинциального партийного комитета Донгнай.