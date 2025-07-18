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Ву Вьет Чанг переизбрана секретарем партийного комитета ВИА
После полутора дней работы 27-й партийный съезд ВНА завершился во второй половине дня 17 июля, завершив рассмотрение всей своей повестки дня.
Съезд избрал партийный комитет в составе 27 человек на новый срок, а также делегацию из шести официальных и двух запасных делегатов для участия в первом съезде правительственной партийной организации.
После этого новый партийный комитет провел свое первое заседание, на котором были избраны Постоянный совет в составе девяти человек, секретарь и заместители секретаря партийного комитета, а также Инспекционный комитет и его председатель на период 2025-2030 годов.
В своей заключительной речи генеральный директор, секретарь партийного комитета ВИА Ву Вьет Чанг выразила искреннюю благодарность Постоянному бюро партийного комитета при правительстве за последовательное руководство, а также за поддержку со стороны центральных партийных органов и бывших руководителей ВИA. Она призвала к продолжению оказания помощи в предстоящий период.
Она подчеркнула видение 27-го съезда на период 2025-2030 годов и на перспективу до 2045 года, направленное на превращение ВИА в престижное национальное информационное агентство в регионе и мире. Агентство стремится оставаться надежным, точным и богатым источником официальной информации для средств массовой информации и общественности как внутри страны, так и за рубежом.
ВИA также стремится быть высокоэффективной как во внутренних, так и во внешних коммуникациях, поддерживая руководство партии и государства, создавая современную технологическую базу и контингент профессиональных журналистов, а также обеспечивая стабильные источники доходов.
Ву Вьет Чанг подчеркнула необходимость того, чтобы все партийные подразделения в ВИА распространяли и тщательно выполняли резолюцию съезда, быстро разрабатывали соответствующие планы действий и активизировали движение соревнований, чтобы отметить всевьетнамский партийный съезд 14-го созыва, 80-ю годовщину Национального дня Вьетнама, съезд партийной организации правительства и 80-ю годовщину ВИА.