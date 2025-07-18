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Ву Вьет Чанг переизбрана секретарем партийного комитета ВИА

Ву Вьет Чанг, генеральный директор Вьетнамского информационного агентства (ВИA), была единогласно переизбрана секретарем партийного комитета ВИА на 27-й срок (2025-2030 гг.).
  Генеральный директор ВИА и секретарь партийного комитета ВИА Ву Вьет Чанг на первом заседании 27-го партийного комитета ВИА 17 июля. Фото: ВИА  
Заместитель генерального директора ВИA Нгуен Туан Хунг был избран постоянным заместителем секретаря партийного комитета, а До Тхи Транг - штатным заместителем секретаря.

После полутора дней работы 27-й партийный съезд ВНА завершился во второй половине дня 17 июля, завершив рассмотрение всей своей повестки дня.

Съезд избрал партийный комитет в составе 27 человек на новый срок, а также делегацию из шести официальных и двух запасных делегатов для участия в первом съезде правительственной партийной организации.

После этого новый партийный комитет провел свое первое заседание, на котором были избраны Постоянный совет в составе девяти человек, секретарь и заместители секретаря партийного комитета, а также Инспекционный комитет и его председатель на период 2025-2030 годов.

В своей заключительной речи генеральный директор, секретарь партийного комитета ВИА Ву Вьет Чанг выразила искреннюю благодарность Постоянному бюро партийного комитета при правительстве за последовательное руководство, а также за поддержку со стороны центральных партийных органов и бывших руководителей ВИA. Она призвала к продолжению оказания помощи в предстоящий период.

Она подчеркнула видение 27-го съезда на период 2025-2030 годов и на перспективу до 2045 года, направленное на превращение ВИА в престижное национальное информационное агентство в регионе и мире. Агентство стремится оставаться надежным, точным и богатым источником официальной информации для средств массовой информации и общественности как внутри страны, так и за рубежом.

ВИA также стремится быть высокоэффективной как во внутренних, так и во внешних коммуникациях, поддерживая руководство партии и государства, создавая современную технологическую базу и контингент профессиональных журналистов, а также обеспечивая стабильные источники доходов.

Ву Вьет Чанг подчеркнула необходимость того, чтобы все партийные подразделения в ВИА распространяли и тщательно выполняли резолюцию съезда, быстро разрабатывали соответствующие планы действий и активизировали движение соревнований, чтобы отметить всевьетнамский партийный съезд 14-го созыва, 80-ю годовщину Национального дня Вьетнама, съезд партийной организации правительства и 80-ю годовщину ВИА.

ВИА/ИЖВ

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