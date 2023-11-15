Вунгтау - очаровательное синее море

Вунгтау - разнообразный туристический город с живописными пейзажами, выгодным географическим положением и мягким климатом на протяжении всего года. Фото: Ле Минь/ИЖВ

Будучи одним из самых красивых прибрежных городов Вьетнама, Вунгтау считается привлекательным туристическим направлением благодаря своей природной красоте.



Протянувшийся более чем на 20 км вдоль береговой линии и расположенный примерно в 110 км к востоку от г.Хошимина, Вунгтау выступает из материка, как полоска земли. Город может похвастаться множеством чистых и красивых пляжей, привлекающих туристов круглый год.

Восход солнца над островом Хонба. Фото: Ле Минь/ИЖВ

Мыс Нгиньфонг – самый длинный мыс на юге Вунгтау. Фото: Тхонг Хай/ИЖВ

Байсау считается самым красивым пляжем Вунгтау. Здесь спокойная и чистая бирюзовая вода, нежные волны и гармоничная красота природы, окруженная древними лесами казуарины, пышными зелеными холмами и белыми песчаными дюнами.



В то время как Байсау излучает нежную красоту, Байчыок, также известный как пляж Тамзыонг, предлагает более оживленную атмосферу. Он расположен к юго-западу от Вунгтау, и если смотреть сверху, напоминает серп луны, а его края образуют горы Тыонгки и Таофунг.



Между Байчыок и Байсау находится Байзыа (также называемый пляжем Лангзу) – спокойное место, в котором посетители ищут спокойствия и покоя. Пляж, защищенный мысом Нгиньфонг, имеет длинный каменистый берег и уединенные места для купания с легкими волнами из-за минимального ветра.

Лодки возят туристов насладиться пейзажами Вунгтау. Фото: Конг Дат/ИЖВ



Туристы играют в прохладной бирюзовой воде. Фото: Тхонг Хай/ИЖВ

Обязательным местом для посещения в Вунгтау является мыс Нгиньфонг – самая южная точка города, в которой расположены две большие бухты с популярными пляжами Байсау и Байзыа. Вода там чистая и глубокая, а мыс дарит безмятежность и поэтическое впечатление по сравнению с оживленным Байчыоком.



Недалеко от мыса Нгиньфонг находится остров Хонба – небольшой остров, окруженный кристально чистой водой. Во время отлива появляется тропа, соединяющая Хонба с материком. На острове есть небольшой храм Миеуба, где местные жители собираются в полнолуние и в первый день каждого лунного месяца, чтобы помолиться за безопасные и благополучные морские путешествия. Вунгтау также может похвастаться другими популярными туристическими местами, такими как холм Конхео, статуя Христа Царя, маяк Вунгтау, дворец Батьзинь, озеро Дасань и храм Тхитька Фатдай.

Посетители прогуливаются по Байсау, а вдали виднеется остров Хонба. Фото: Конг Дат/ИЖВ

С пляжа Вунгтау открывается вид на закат солнца, напоминающего гигантскую красную монету, окрашивающую море в красивый оттенок. Фото: Ле Минь/ИЖВ Вунгтау очаровывает не только своими нетронутыми и красивыми природными пляжами, но и вкуснейшими морепродуктами, дружелюбными местными жителями и гостеприимной атмосферой./. Периоды до и после Нового года по лунному календарю – идеальное время для поездки в Вунгтау, поскольку эти сезоны контрастируют с холодными зимними температурами в северных и центральных регионах страны, в то время как Вунгтау сохраняет мягкий климат, чистую воду и солнечный свет. Как альтернатива, в жаркие летние дни, когда в городах жарко и многолюдно, Вунгтау становится идеальным местом для отдыха, досуга и экскурсий.





















