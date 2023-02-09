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Второй торговый центр Aeon будет построен в Ханое
Aeon Mall в районе Хоангмай является третьим торговым центром Aeon в Ханое после Aeon Mall в Лонгбьене и Aeon Mall в Хадонге.
Между тем, Народный комитет центральной провинции Тхуатхиен-Хюэ планирует 11 февраля провести церемонию закладки фундамента проекта Aeon Mall в Хюэ с общим объемом инвестиций 3,9 трлн. донгов (около 170 млн. долл. США). Он охватывает более 8,6 га.
Японская розничная сеть AEON Group в настоящее время имеет около 200 магазинов во Вьетнаме, включая 6 торговых центров и супермаркетов.
Большинство супермаркетов сосредоточено в Хошимине и Ханое. К 2025 году группа планирует вложить инвестиции еще в 16 проектов во Вьетнаме, включая еще 3-4 проекта в Ханое.