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Второй рабочий день 10-го пленума ЦК КПВ 13-го созыва
Член Политбюро, премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тьинь модерировал обсуждение следующих вопросов: проект отчета по оценке 5 лет реализации 10-летней стратегии социально-экономического развития на 2021-2030 гг., направления и задачи социально-экономического развития на 2026-2030 гг.; проект отчета по оценке реализации плана социально-экономического развития на 2024 год, ожидаемом плане социально-экономического развития на 2025 год; отчет по оценке исполнения государственного бюджета в 2024 году, смете государственного бюджета на 2025 год; государственный финансово-бюджетный план на 2025-2027 гг.; курс на строительство высокоскоростной железной дороги по оси Север-Юг.
Член Политбюро, постоянный член Секретариата ЦК КПВ Лыонг Кыонг модерировал обсуждение следующих вопросов: проект отчета по подведению итогов кадровой работы ЦК КПВ 13-го созыва и направления кадровой работы ЦК КПВ 14-го созыва; проект внесения изменений и дополнений в решение ЦК КПВ 11-го созыва №244-QĐ/TW от 9 июня 2014 года об обнародовании Положений о выборах внутри Партии; проект отчета по подведению итогов партийного строительства и реализации Устава Партии, который будет представлен на съезде КПВ 14-го созыва.