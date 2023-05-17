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Второй рабочий день Промежуточного заседания ЦК КПВ 13-го созыва
ЦК также изучил самооценки результатов работы членов Политбюро и Секретариата за срок полномочий ЦК КПВ 13-го созыва.
Член Политбюро и премьер-министр Фам Минь Тьинь от имени Политбюро председательствовал на дискуссии.
На промежуточном заседании, которое открылось 15 мая и продлится до 17 мая, планируется вынести вотум доверия членам Политбюро и Секретариата 13-го созыва, а также рассмотреть другие важные вопросы.
Это заседание имеет важное значение для реализации резолюций, принятых на 13-м всевьетнамском съезде партии, и дает возможность объективно и всесторонне проанализировать достижения, зафиксированные с начала срока полномочий, а также выявить ограничения, их причины и извлеченные уроки.
ЦК также проанализируют новую ситуацию как с возможностями, так и с вызовами, тем самым выработав политику и решения на вторую половину срока.
На заседании будут рассмотрены и выработаны решения по различным вопросам, имеющим очень важное значение для выполнения политических задач ЦК КПВ 13-го созыва до конца срока полномочий, в условиях неопределенности внутренней и глобальной ситуации, которая сталкивается с более серьезными трудностями и вызовами по сравнению с теми, которые были в последние годы.