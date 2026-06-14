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Второй Диалог высокопоставленных должностных лиц Вьетнама и Австралии
В ходе Диалога заместитель министра Нгуен Мань Кыонг поблагодарил министра иностранных дел Австралии Пенни Вонг за направленное поздравительное послание, а также заместителя министра Мишель Чан за личное участие в третьем Форуме будущего АСЕАН; выразил признательность Австралии за важный вклад в успешное проведение Форума.
Заместитель министра Нгуен Мань Кыонг подчеркнул, что Австралия является другом и весьма важным партнером Вьетнама во многих областях, особенно в сфере содействия развитию, образования и подготовки кадров, обороны, торговли и других направлениях.
Заместитель министра Мишель Чан поблагодарила Министерство иностранных дел Вьетнама за теплый и уважительный прием; выразила удовлетворение тем, что впервые приняла участие в Форуме будущего АСЕАН, и вновь поздравила Вьетнам с его успешной организацией. По ее словам, это является наглядным подтверждением важной роли Вьетнама в объединении региональных лидеров и ученых для обсуждения видения будущего АСЕАН и региона. Заместитель министра подчеркнула, что Австралия является надежным и проверенным партнером Вьетнама и заинтересована в дальнейшем расширении двустороннего сотрудничества по различным направлениям.
Стороны обсудили направления двустороннего сотрудничества, рассмотрели ход реализации Программы действий по осуществлению Всеобъемлющего стратегического партнерства между Вьетнамом и Австралией на период 2024–2027 годов и с удовлетворением отметили, что вьетнамско-австралийские отношения продолжают уверенно и эффективно развиваться, а политическое доверие неуклонно укрепляется благодаря визитам и контактам на высоком уровне, а также разнообразным консультациям между ведомствами, министерствами, партийными и государственными органами и местными администрациями двух стран.
Стороны высоко оценили тот факт, что 96% направлений сотрудничества, предусмотренных Программой действий по реализации Всеобъемлющего стратегического партнерства, уже завершены либо выполняются в соответствии с графиком. Торгово-инвестиционное сотрудничество становится все более результативным: объем двусторонней торговли в 2025 году превысил 14 млрд долларов США. В мае 2026 года при поддержке Города Хошимина, Министерства иностранных дел и Австралийской комиссии по торговле и инвестициям (Austrade) стороны успешно провели первое мероприятие «Встреча с Австралией – 2026».
Австралия продолжает оставаться одним из крупнейших партнеров Вьетнама в области содействия развитию, предоставляя в среднем более 96 млн австралийских долларов ежегодно на проекты в сферах зеленой трансформации, цифровой трансформации, энергетического перехода, повышения потенциала частного сектора, инноваций и стартапов.
Стороны договорились тесно координировать подготовку предстоящих мероприятий высокого уровня, а также продвигать прорывные меры для более полного использования потенциала и преимуществ двух стран, углубляя стратегический характер сотрудничества в таких областях, как оборона и безопасность, торговля и инвестиции, наука и технологии, а также гуманитарные обмены.
В условиях многочисленных изменений и вызовов в региональной и мировой экономике стороны подчеркнули необходимость сотрудничества для укрепления экономической, научно-технологической устойчивости и самостоятельности, особенно в сфере технологий и стратегических полезных ископаемых.
Вьетнам приветствовал активную реализацию Австралией Экономической стратегии для Юго-Восточной Азии до 2040 года, в рамках которой Вьетнам рассматривается как один из ключевых партнеров. Вьетнам также приветствовал расширение австралийских инвестиций в такие сферы, как зеленое финансирование и противодействие изменению климата. Стороны также договорились активизировать реализацию Стратегии укрепления экономической взаимосвязанности и рассмотреть возможности дальнейшего расширения технологической связанности между двумя странами.