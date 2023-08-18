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Второй вьетнамский спортсмен завоевал путевку на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже
По словам тренера вьетнамской стрелковой команды Хоанг Суан Винь, 23-летняя Тху Винь заняла пятое место в соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета с 10 м, набрав 579 очков, что всего на пять очков меньше, чем у спортсменки, занявшей первое место.
Поскольку две спортсменки, занявшие места выше нее, ранее завоевали путевки на Олимпийские игры, Тху Винь имела право участвовать на этом турнире.
С таким результатом Тху Винь стала вторым вьетнамским спортсменом, который смог выступить на Играх, после велогонщика Нгуен Тхи Тхата.
Этой чести он удостоился благодаря тому, что 12 июня выиграл золото на Чемпионате Азии по шоссейному велоспорту 2023 года в Таиланде.