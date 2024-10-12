Второй вьетнамский бренд риса выходит на придирчивый японский рынок

Временный поверенный в делах посольства Вьетнама в Японии Нгуен Дык Минь, выступая на церемонии, сказал, что вьетнамский рис получил высокую оценку на таких требовательных рынках, как США, Европа, Республика Корея и Япония, которые за последние годы увеличили импорт зерна из Вьетнама.



В 2022 году вьетнамский сорт ST25 под торговой маркой AAN, получивший звание лучшего в мире, что ознаменовало первый успешный выход вьетнамского бренда на один из самых привередливых рынков в мире.

Запуск второго бренда, Japonica - AAN, продолжает демонстрировать решимость Вьетнама улучшать качество сельскохозяйственной продукции и завоевывать требовательные рынки, включая Японию, отметил он.

Дипломат добавил, что прогресс в производстве риса и торговом сотрудничестве отражает дружбу между Вьетнамом и Японией, выразив надежду на то, что в скором времени еще больше сельскохозяйственной продукции из Вьетнама достигнет японских потребителей.

Председатель Tan Long Group Чыонг Ши Ба заявил, что его компания будет работать еще усерднее, чтобы другие сорта вьетнамского риса под маркой AAN постепенно завоевывали такие требовательные рынки, как Япония, Республика Корея, США и Европа.

Он рассказал, что в 2022 году компания Tan Long успешно экспортировала пять контейнеров ST25 общим весом около 100 тонн в Японию на пробной основе. Два года спустя вьетнамскому рису удалось выйти на этот рынок, и в 2024 году объем производства, как ожидается, составит около 6000 тонн.

Чыонг Ши Ба считает, что вьетнамский рис обладает большим потенциалом в Японии, которая сталкивается со снижением производства зерна. Строгие правила импорта в Японию требуют, чтобы вьетнамские предприятия, особенно Tan Long, обеспечивали контроль за рисовыми полями, а также за остатками средств защиты растений. Он выразил надежду, что в будущем на этот рынок поступит больше вьетнамского риса, особенно марки AAN.

Президент банка Kiraboshi Ватанабэ Хисанобу заявил, что его банк, открыв филиал в Хошимине в 2019 году, оказал содействие в экспорте ST25 в Японию в 2022 году, чтобы удовлетворить спрос вьетнамцев в его стране. Благодаря усилиям смежных компаний, таких как Tokairin, Spice House, Suntomi и Tan Long, второй вьетнамский бренд успешно был представлен в Японии.

Он также выразил надежду, что Japonica - AAN будет тепло встречена как японскими потребителями, так и вьетнамским сообществом в Японии.