Вторая совместная комплексная тренировка парада и шествия на площади Бадинь

Почётная колонна трёх видов Вооружённых сил Вьетнама проходит парадом по площади Бадинь. Фото ВИА

Вечером 24 августа на площади Бадинь состоялась вторая совместная комплексная тренировка парада и шествия в честь 80-летия Августовской революции и Дня независимости 2 сентября (задача A80). Это – последняя совместная комплексная тренировка перед предварительной и финальной репетицией участников A80.



В тренировке приняли участие и руководили ею члены Политбюро: Секретарь ЦК КПВ, заведующий Отделом ЦК КПВ по пропаганде, политическому воспитанию и работе с народными массами Нгуен Чонг Нгиа, первый заместитель руководителя Центрального комитета по празднованию крупных национальных праздников и важных исторических событий; генерал армии Фан Ван Зянг, заместитель секретаря Центральной военной комиссии, министр национальной обороны.



Присутствовали и провели проверку: генерал армии Нгуен Тан Кыонг, член ЦК КПВ, член Постоянного комитета Центральной военной комиссии, начальник Генерального штаба Народной армии Вьетнама, заместитель министра национальной обороны; генерал-полковник Чан Куок То, член ЦК КПВ, заместитель секретаря Парткома Министерства общественной безопасности, заместитель министра общественной безопасности.



С раннего утра 24 августа на улицах Ханоя, по которым проходили колонны парада и шествия, собрались многочисленные горожане, желавшие своими глазами увидеть подготовку. Подразделения армии и полиции совместно с Народным комитетом Ханоя развернули комплекс мер по обеспечению общественного порядка и безопасности дорожного движения во время совместной комплексной тренировки.





Спустя 40 лет – с 1985 года – юбилей 80-летия Августовской революции и Дня независимости 2 сентября станет второй церемонией на площади Бадинь, в которой примет участие крупномасштабная механизированная техника, вооружение и военные средства.



Выставленные на этот раз колонны техники и вооружений представляют собой современные образцы, стоящие на вооружении Народной армии и Народной полиции Вьетнама. Среди них – ракетные системы, беспилотные летательные аппараты, боевые машины, разработанные, спроектированные, произведённые и модернизированные непосредственно во Вьетнаме. Кроме того, ряд вооружений – ракеты, танки, бронетранспортёры, реактивная артиллерия – также прошли модернизацию и оснащены современными системами.



Как и во время первой совместной комплексной тренировки на площади Бадинь, в нынешней вновь участвуют три иностранных воинских колонн: Российской Федерации, Лаоса и Камбоджи. Кроме того, в шествии принимают участие колонны представителей общественности, народностей, ветеранов и различных слоёв населения. Началом второй совместной комплексной тренировки стал церемониальный артиллерийский салют, выполненный 45-й артиллерийской бригадой (Командование ракетно-артиллерийских войск) на территории стадиона Мидинь. Совместная комплексная тренировка на площади Бадинь состояла из двух частей: проведение официальных церемоний и парада с шествием; участие приняли около 16 000 офицеров и бойцов, включая 43 пешие колонны (26 армейских и 17 полицейских), колонны иностранных армий, 18 статических колонн, 14 механизированных колонн с военной техникой и специальными средствами армии и полиции.




