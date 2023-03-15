НОВОСТИ
Вторая линия метро Ханоя снова задерживается
Муниципальный народный комитет планирует завершить строительство депо Ньон в мае этого года, передать систему и сертификат безопасности в августе того же года.
Власти города обвинили в задержке ограниченные возможности подрядчиков, инвесторов и консультационных подразделений, а также ненадлежащее сотрудничество соответствующих ведомств.
Другие причины возникают из-за проблем, связанных с правилами, стандартами, ценами за единицу продукции, железнодорожными материалами и оборудованием.
Власти города также предложили продлить срок эксплуатации всей линии метро до 2027 года, увеличив таким образом затраты на строительство примерно на 1,9 трлн. донгов (80,5 млн. долл. США) до более чем 34,8 трлн. донгов (1,4 млрд. долл. США).
Расходы на линию метро были скорректированы почти вдвое в 2014 году с более чем 18 трлн. донгов до почти 33 трлн. донгов.
В настоящее время весь проект завершен примерно на 75,6%, при этом работы на надземной части выполнены на 97,6%, а на подземной - на 33%. Однако проект сталкивается с трудностями при строительстве и оплате услуг подрядчиков, поскольку процедуры корректировки инвестиционной политики не были завершены до 2023 года, как планировалось.
3 из 9 подрядчиков направили документы с просьбой приостановить строительство с начала февраля 2023 года.
Линия метро Нхон - вокзал «Ханой»протяженностью 12,5 км проходит через 8 надземных станций и 4 станции метро. Протяженность надземного участка Ньон-Каузай составляет 8,5 км, а подземного участка станции Каузай – вокзал Ханой - 4 км. Депо, расположенное в Ньоне, занимает площадь в 15 га.
Работы на маршруте начались в 2009 году и первоначально планировались к завершению в 2015 году. Ожидается, что после 4 продлений сроков линия метро будет завершена в 2027 году.