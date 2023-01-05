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Вторая внеочередная сессия НС откроется 5 января
Перед церемонией открытия руководители Партии, государства, Отечественного фронта Вьетнама и депутаты НС возложат цветы к мавзолею президента Хо Ши Мин.
Ранее в 16:00 4 января Национальное собрание созвало подготовительное заседание.
Депутаты заслушали выступление председателя НС Выонг Динь Хюэ и отчет члена Постоянного комитета НС, генерального секретаря НС и председателя канцелярии НС о сборе и рассмотрении отзывов по намеченной повестке дня второй внеочередной сессии Буй Ван Кыонг.
Позже они обсудили и проголосовали за принятие повестки дня.