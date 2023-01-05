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НОВОСТИ

Вторая внеочередная сессия НС откроется 5 января

Вторая внеочередная сессия Национального собрания созыва откроется в 8:00 в Ханое 5 января, которое будет транслироваться в прямом эфире радио Вьетнама, Вьетнамским телевидением и телеканала Национального собрания (НС).
Первая внеочередная сессия Национального собрания 15-го созыва. Фото: Ван Диеп/ВИА
Постоянный комитет НС, Правительство, ведомства, компетентные лица и организации оперативно подготовили содержание для представления в НС на сессии.

Перед церемонией открытия руководители Партии, государства, Отечественного фронта Вьетнама и депутаты НС возложат цветы к мавзолею президента Хо Ши Мин.

Ранее в 16:00 4 января Национальное собрание созвало подготовительное заседание.

Депутаты заслушали выступление председателя НС Выонг Динь Хюэ и отчет члена Постоянного комитета НС, генерального секретаря НС и председателя канцелярии НС о сборе и рассмотрении отзывов по намеченной повестке дня второй внеочередной сессии Буй Ван Кыонг.

Позже они обсудили и проголосовали за принятие повестки дня.

ВИА/ИЖВ

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