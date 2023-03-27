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Вся страна сэкономила 298.000 кВт/ч в «Час Земли-2023»
Час Земли - международное социальное мероприятие, ежегодно организуемая Всемирным фондом дикой природы (WWF). Во Вьетнаме Министерство промышленности и торговли возглавляет организацию с 2009 года по настоящее время. Мероприятие «Час Земли» все больше привлекает участие и отклик людей из всех слоев общества.
Каждый год 63 провинции и города Вьетнама с миллионами жителей принимают участие в отклике на Час Земли конкретными действиями.
Это самое значимое и распространенное экологическое мероприятие за всю историю, способствующее позитивным изменениям в сообществе в отношении понимания значения и преимуществ энергосбережения, защиты окружающей среды и реагирования на изменение климата. Таким образом, внося практический вклад в устойчивое развитие, к «зеленому» будущему, зеленому Вьетнаму.
Данг Хоанг Ан, заместитель министра промышленности и торговли, сказал, что послание кампании «Час Земли-2023» года звучит так: «Экономить электроэнергию — делать из этого привычку». Это также является посланием Программы энергосбережения на период 2020-2025 гг. для реализации Директивы премьер-министра № 20 об усилении энергосбережения в период 2020-2025 гг.
Вьетнам уже 15-й год (с 2009 года по настоящее время) проводит кампанию «Час Земли». Каждый год кампания призывает жителей совершить простой акт «выключения на час света и электроприборов, которые не сильно влияют на повседневную жизнь». В этом году кампания «Час Земли» проводится под девизом «Экономить электроэнергию - делать из этого привычку». Во Вьетнаме по этому случаю проходят многочисленные мероприятья для молодежи.
Одним из главных мероприятий, проводимых Министерством промышленности и торговли Вьетнама в этом году в отклик на кампанию «Час Земли», стал онлайн-конкурс знаний о кампании «Часа Земли» на веб-сайте Национальной программы «Час Земли». (https://tietkiemnangluong.com.vn/). Конкурс проходит с 17 по 31 марта и привлекает тысячи участников, особенно молодых людей.