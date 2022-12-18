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Встреча G77 и Китая: Вьетнам призывает к преодолению вызовов, реализации целей ЦУР
Конференция направлена на поиск решений «Реализация Целей устойчивого развития (ЦУР): решение сегодняшних задач и адаптация к будущим кризисам».
Выступая на конференции, Нгуен Минь Ханг заявила, что страны-члены G77 должны объединить усилия для преодоления нынешних сложных времен и содействия постэпидемическому социально-экономическому восстановлению, устойчивому развитию в духе многосторонности, международной солидарности и сотрудничества.
Глава вьетнамской делегации подчеркнула движущую роль торговли и инвестиций в содействии экономическому росту, устойчивому и инклюзивному развитию и реализации целей ЦУР, отметила задачи ускорения реформы ВТО, открытия рынка, минимализации торговых барьеров.
Конференция приняла Итоговый документ, в котором подчеркивается необходимость незамедлительных действий заинтересованных сторон для достижения ЦУР под девизом «никого не оставить позади».
В долгосрочной перспективе конференция подчеркнула необходимость построения справедливой, равноправной и инклюзивной международной экономической и финансовой системы, усиления голоса и участия развивающихся стран в механизмах глобального экономического управления, продвижения экологически безопасного и устойчивого перехода наряду с адаптацией к изменению климата, призывая развитые страны полностью выполнить свои обязательства по предоставлению льготного финансирования в размере 100 миллиардов долларов США в год.
В качестве члена-основателя G77 за последнее время Вьетнам активно участвовал и вносил свой вклад в деятельность Группы, способствуя обеспечению общих интересов развивающихся стран, развитию сотрудничества Юг-Юг.
В кулуарах мероприятия глава вьетнамской делегации провела беседы со многими представителями таких стран, как Куба, Азербайджан, Колумбия и Пакистан. Страны высоко оценили социально-экономическое восстановление и результаты развития Вьетнама в 2022 году, а также роль и вклад Вьетнама в многосторонних механизмах, особенно в ООН.