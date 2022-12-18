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НОВОСТИ

Встреча G77 и Китая: Вьетнам призывает к преодолению вызовов, реализации целей ЦУР

15-16 декабря в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, США, по инициативе Пакистана - председателя G77-2022 - состоялась Специальная министерская встреча Группы развивающихся стран G77 и Китая. В конференции приняли участие более 300 делегатов. Помощник министра иностранных дел Нгуен Минь Ханг и представители вьетнамской делегации при ООН представляют Вьетнам на конференции.

Конференция направлена на поиск решений «Реализация Целей устойчивого развития (ЦУР): решение сегодняшних задач и адаптация к будущим кризисам».

Выступая на конференции, Нгуен Минь Ханг заявила, что страны-члены G77 должны объединить усилия для преодоления нынешних сложных времен и содействия постэпидемическому социально-экономическому восстановлению, устойчивому развитию в духе многосторонности, международной солидарности и сотрудничества.

Глава вьетнамской делегации подчеркнула движущую роль торговли и инвестиций в содействии экономическому росту, устойчивому и инклюзивному развитию и реализации целей ЦУР, отметила задачи ускорения реформы ВТО, открытия рынка, минимализации торговых барьеров.

Конференция приняла Итоговый документ, в котором подчеркивается необходимость незамедлительных действий заинтересованных сторон для достижения ЦУР под девизом «никого не оставить позади».

В долгосрочной перспективе конференция подчеркнула необходимость построения справедливой, равноправной и инклюзивной международной экономической и финансовой системы, усиления голоса и участия развивающихся стран в механизмах глобального экономического управления, продвижения экологически безопасного и устойчивого перехода наряду с адаптацией к изменению климата, призывая развитые страны полностью выполнить свои обязательства по предоставлению льготного финансирования в размере 100 миллиардов долларов США в год.

В качестве члена-основателя G77 за последнее время Вьетнам активно участвовал и вносил свой вклад в деятельность Группы, способствуя обеспечению общих интересов развивающихся стран, развитию сотрудничества Юг-Юг.

В кулуарах мероприятия глава вьетнамской делегации провела беседы со многими представителями таких стран, как Куба, Азербайджан, Колумбия и Пакистан. Страны высоко оценили социально-экономическое восстановление и результаты развития Вьетнама в 2022 году, а также роль и вклад Вьетнама в многосторонних механизмах, особенно в ООН.

ВИА/ИЖВ

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