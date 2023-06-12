НОВОСТИ
Встреча «Воспоминание о Чыонгша» в Париже
Встреча на тему «Воспоминание о Чыонгша» была организованна Европейско-вьетнамским комитетом связи «За море и острова Вьетнама». Хотя зарубежные вьетнамцы приезжают из самых разных стран, но у них одинаковое настроение, когда они смотрят на фотографии моря и островов своей родины и вспоминают о своих путешествиях. Пользуясь случаем, Клубы любителей моря и островов Вьетнама сообщили о мероприятиях, которые проводились, проводятся и будут проводиться для поддержки солдат и жителей архипелага Чыонгша.
По словам Ла Дык Чунга, проживающего в Польше, хотя он давно знал Чыонгша, только в 2016 году он смог приехать туда. Вернувшись из Чыонгша,он понял, насколько священен этот архипелаг. И с тех пор он участвует во всех мероприятиях связанных с Чыонгша.
А Буй Тхи Тху Минь, проживающая в Германии, преседатель Клуба Чыонгша в Германии, сказала, что она создала этот клуб сразу после своей поездки в Чыонгша в 2016 году. Это также первый клуб Чыонгша в Европе.
«Я думаю, что каждый, кто посетил Чыонгша, испытывает те же чувства, что и я. После посещения Чыонгша мы больше любим свою родину и хотим сделать что-нибудь, чтобы облегчить жизнь солдат и жителей на архипелаге Чыонгша», - поделилась Минь.
По её словам, именно эти поездки объединили вьетнамцев, проживающих в разных странах, призвав их поддержать солдат и жителей на архипелаге Чыонгша. Европейско-вьетнамский комитет по связям «За море и острова Вьетнама» был создан в результате поездки год назад. Научная конференция на тему: «Восточное море и суверенитет Вьетнама», состоявшаяся 10 июня в Париже, также является усилиями всех членов Комитета.
Поездки на Чыонгша также вдохновили многих зарубежных вьетнамцев во Франции на написание книги, особенно книги «Море и острова Родины» Нгуен Тхань Тонга, или картин, стихов и песен о Чыонгша писателя Чан Тху Зунга.
По словам заместителя председателя Комитета по делам вьетнамцев, проживающих за рубежом, Май Фан Зунг, Комитет организовал около 10 делегаций для посещения Чыонгша и буровой установки DK1 с участием более 500 зарубежных вьетнамцев из 40 стран. Благодаря этим поездкам они увидели усилия и конкретные результаты, достигнутые всем нашим народом и армией в защите суверенитета над морем и островами, поняв трудности солдат. Исходя из этого, зарубежные вьетнамцы еще больше будут поддерживать политику партии и государства в защите суверенитета страны в целом и моря и островов в частности.