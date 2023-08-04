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Встреча старших должностных лиц АСЕАН: В подготовке к 43-му саммиту АСЕАН
Страны подтвердили свои взгляды на международные и региональные вопросы, подчеркнув свою поддержку усилий АСЕАН по поддержке Мьянмы и диалога по Восточному морю, особенно процесса создания эффективного и практического, качественного Кодекса поведения на Восточном море (COC) в соответствии с международным правом, включая Конвенция ООН по морскому праву 1982 г. (UNCLOS 1982).
Выступая на конференциях, глава ЗВОЛ АСЕАН Вьетнам Ву Хо подтвердил, что Вьетнам будет более активно, инициативно, ответственно и эффективно участвовать в сотрудничестве АСЕАН. В первую очередь будет координировать свои действия с другими странами, чтобы способствовать успеху предстоящих 43-го саммита АСЕАН и связанных с ним встреч, тем самым способствуя более глубокому сотрудничеству в АСЕАН и между АСЕАН и ее партнерами.
Рассказывая о приоритетах АСЕАН на 2023 год, посол Ву Хо подчеркнул важность экономического, торгового и инвестиционного сотрудничества. Посол подтвердил, что необходим новый и творческий подход в методах и содержании, укрепляя отношения между странами и создавая мирную и стабильную региональную среду.
Глава ЗВОЛ Ву Хо также подчеркнул, что для реализации цели АСЕАН как центра роста мирная, безопасная и стабильная среда является необходимым условием и прочной основой для сотрудничества и устойчивого развития.
В ходе обмена мнениями посол Ву Хо изложил некоторые основные принципы морского сотрудничества в регионе. Это Ответственность, Адаптивность и Сдержанность: ответственность за сотрудничество, адаптивность к вызовам и сдержанность в поведении. Пользуясь случаем, посол в очередной раз подтвердил позицию АСЕАН по Восточному морю и высоко оценил усилия АСЕАН и Китая по выполнению декларации DOC, построению существенного и эффективного COC в соответствии с международным правом, UNCLOS 1982.
* 4 августа 2023 г., АСЕАН и ее партнеры провели семинар EAS по морскому экономическому развитию в прибрежных странах, обменявшись мнениями о морском экономическом потенциале и способах морского экономического развития, обменялись опытом и стратегиями реагирования и смягчения воздействия изменения климата и экологических проблем на морскую экономику и обеспечивать устойчивые средства к существованию для прибрежных сообществ.