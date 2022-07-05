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Встреча рассказывает о 35-летнем трудовом сотрудничестве Вьетнама и Германии

Ассоциация зарубежных вьетнамцев в Вильтен-Баутцене и прилегающих районах Германии провела 3 июля встречу по случаю 35-летия вьетнамско-немецкого трудового сотрудничества.

Ассоциация зарубежных вьетнамцев в Вильтен-Баутцене и прилегающих районах Германии провела 3 июля встречу по случаю 35-летия вьетнамско-немецкого трудового сотрудничества.

На мероприятии присутствовало более 120 вьетнамцев из многих уголков Германии, приехавших в страну по программе трудового сотрудничества.

Президент ассоциации Дао Нгок Сюйен сказал, что через многие взлеты и падения в истории ассоциация продвигала традицию солидарности и взаимной поддержки.

В настоящее время вьетнамские рабочие, приехавшие в Германию 35 лет назад, осели, а их дети и внуки также выросли и внесли свой вклад в немецкое общество, добавил Сюен.

Вольфганг Бок, эксперт по административному праву, который участвовал в соглашении о трудовом сотрудничестве между Вьетнамом и Германией и узнал о нем, поделился своим опытом оказания помощи вьетнамским рабочим оставаться в Германии на законных основаниях 35 лет назад.

ВИА

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