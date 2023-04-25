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Встреча премьер-министра и правительства в поисках путей устранения препятствий для производства, бизнеса
В своем вступительном слове премьер-министр подчеркнул, что в первом квартале 2023 года экономический рост страны был ниже, чем за тот же период 2022 года, как по объективным, так и по субъективным причинам.
Он заявил, что для быстрого восстановления и устойчивого развития экономики необходимо оценить и сформулировать соответствующие цели, задачи и решения с упором на поддержку бизнеса и людей в развитии производства и бизнеса.
Правительство дало множество указаний и издало постановления по ряду ключевых политик и решений для поддержки бизнеса в проактивной адаптации, быстром восстановлении и устойчивом развитии, а Государственный банк Вьетнама также выпустил два циркуляра, регулирующие реализацию решений, связанных с финансовой и банковский сектор для поддержки бизнеса и людей. Благодаря этим усилиям постепенно устраняются трудности и препятствия, стоящие перед предприятиями, улучшается производственно-хозяйственная ситуация.
Ожидается, что на этом заседании постоянные члены правительства выявят препятствия, которые необходимо устранить, и предложат соответствующие решения.