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Встреча премьер-министра и правительства в поисках путей устранения препятствий для производства, бизнеса

Премьер-министр Фам Минь Тьинь 25 апреля председательствовал на совещании постоянных членов правительства с министерствами и мерах по решению проблем и развитию производства и бизнеса.
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь председательствовал на заседании правительства, посвященном решениям по снижению процентных ставок и развитию рынка недвижимости. Фото: ВИА  
Соответственно, участники обсудили меры по снижению процентных ставок по кредитам; работу рынка корпоративных облигаций и решения в ближайшее время; деятельность рабочей группы премьер-министра по рассмотрению, побуждению и руководству устранением трудностей и препятствий в реализации проектов недвижимости для населенных пунктов и предприятий и других решений.

В своем вступительном слове премьер-министр подчеркнул, что в первом квартале 2023 года экономический рост страны был ниже, чем за тот же период 2022 года, как по объективным, так и по субъективным причинам.

Он заявил, что для быстрого восстановления и устойчивого развития экономики необходимо оценить и сформулировать соответствующие цели, задачи и решения с упором на поддержку бизнеса и людей в развитии производства и бизнеса.

Правительство дало множество указаний и издало постановления по ряду ключевых политик и решений для поддержки бизнеса в проактивной адаптации, быстром восстановлении и устойчивом развитии, а Государственный банк Вьетнама также выпустил два циркуляра, регулирующие реализацию решений, связанных с финансовой и банковский сектор для поддержки бизнеса и людей. Благодаря этим усилиям постепенно устраняются трудности и препятствия, стоящие перед предприятиями, улучшается производственно-хозяйственная ситуация.

Ожидается, что на этом заседании постоянные члены правительства выявят препятствия, которые необходимо устранить, и предложат соответствующие решения.

ВИА/ИЖВ

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