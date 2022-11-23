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Встреча Председателя НС с заместителем Председателя Совета Федерации России

Председатель НС Выонг Динь Хюэ 22 ноября в Пномпене встретился с заместителем Председателя Совета Федерации России Константином Косачевым.
  Председатель Национального собрания Выонг Динь Хюэ (справа) и заместитель председателя Совета Федерации России Константин Косачев. Фото: ВИА 
Верховный законодатель Вьетнама подтвердил, что Вьетнам придает большое значение своему стратегическому партнерству с Россией и хочет продвигать двустороннее сотрудничество в направлении большей эффективности, отвечая интересам обеих сторон.

Российский законодатель отметил активное развитие российско-вьетнамского стратегического партнерства и выразил пожелание об укреплении связей между парламентами двух стран, прежде всего обменов визитами. Он сказал, что надеется в ближайшее время встретить Председателя НС Выонг Динь Хюэ в России.

Стороны договорились продолжать развивать экономическое, торговое и инвестиционное сотрудничество в областях, которые соответствуют потребностям и сильным сторонам обеих стран.

Выонг Динь Хюэ отметил, что вьетнамское НС 15-го созыва будет тесно сотрудничать с Советом Федерации России, чтобы увеличить обмен визитами их лидеров и комитетов.

Он сказал, что Вьетнам внимательно следит за ситуацией на Украине, и подтвердил последовательную позицию Вьетнама о том, что все споры должны решаться мирными средствами в соответствии с основными принципами международного права и Уставом ООН. Он пожелал заинтересованным сторонам скорейшего прекращения конфликта и возобновления диалога.

ВИА

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