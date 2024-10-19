Встреча председателей парламентов Вьетнама, Лаоса и Камбоджи во Вьентьяне

Председатель Национального собрания Чан Тхань Ман и его коллеги из Лаоса Сайсомфон Пхомвихане и Камбоджи Кхуон Судари во время рабочего завтрака во Вьентьяне 18 октября по случаю 45-й Генеральной ассамблеи AIPA. Фото: ВИA