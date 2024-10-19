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Встреча председателей парламентов Вьетнама, Лаоса и Камбоджи во Вьентьяне
Сайсомфон Фомвихане высоко оценил поддержку и помощь, которую Вьетнам и Камбоджа оказали Лаосу в выполнении роли председателя АСЕАН и председателя AIPA в 2024 году.
Лидеры трех стран заявили, что эта встреча - хороший шанс для трех законодательных органов повысить эффективность сотрудничества в условиях сложного и непредсказуемого развития событий в регионе и мире.
Они подтвердили, что дорожат ценностью солидарности и сплоченности между тремя странами и их жертвами ради друг друга во время борьбы за национальное освобождение, защитой независимости и суверенитета и нынешнего дела социально-экономического развития, рассматривая эти связи как бесценное достояние, которое необходимо сохранять и продвигать на благо каждой страны и всех трех государств.
Они согласились, что сотрудничество между тремя странами под руководством лидеров трех партий развивается в различных областях, при этом оборона и безопасность остаются прочной опорой, экономические, торговые и инвестиционные связи активно развиваются, а сотрудничество в других областях, таких как туризм, образование и подготовка кадров, культура и обмены между людьми, достигло значительного прогресса.
Три высших законодателя подтвердили, что укрепление парламентского сотрудничества способствовало всестороннему взаимодействию по всем каналам и на всех уровнях и сыграло решающую роль в трехстороннем сотрудничестве, особенно в совершенствовании институтов, разработке политики и законов, поддержке правительств в социально-экономическом развитии, обеспечении национальной безопасности и обороны, а также укреплении связей между их экономиками.
Они пообещали эффективно координировать свои действия и хорошо подготовиться к предстоящей встрече лидеров трех партий.
Чтобы помочь реализовать обязательства, взятые на себя высшими руководителями трех стран, высшие законодатели договорились активизировать двусторонние и трехсторонние обмены и взаимодействие, а также тесно сотрудничать в целях мониторинга и содействия реализации подписанных соглашений о сотрудничестве и механизмов трехстороннего сотрудничества. Они также подчеркнули необходимость укрепления обменов и обучения молодежи и молодых лидеров для укрепления будущего сотрудничества между тремя странами; продолжения осуществления программ подготовки молодых чиновников в приграничных провинциях; и тесного сотрудничества для поддержания границ мира, стабильности и дружбы между Вьетнамом и Лаосом, Вьетнамом и Камбоджей - среди всех трех стран.
Кхуон Содари и Сайсомфон Фомвихане высоко оценили выдвижение Чан Тхань Маном четырех инициатив Вьетнама на конференции молодых парламентариев AIPA, а именно: повышение роли молодых парламентариев АСЕАН, улучшение социального обеспечения и возможностей трудоустройства для пожилых людей в АСЕАН, содействие искоренению насилия в отношении женщин и девочек в блоке и укрепление институционального потенциала для соединения транспорта, авиации и морских портов в регионе. Три высших законодателя подтвердили значение и роль треугольника развития Камбоджа - Лаос - Вьетнам за последние 25 лет, отметив, что механизм сотрудничества принес существенные результаты для развития каждой страны и укрепил тесные связи между ними. Они также согласились продолжать укреплять эффективное сотрудничество в соответствии с требованиями развития стран в новый период, подчеркивая важность доверия и солидарности для интересов трех стран, а также для мира, стабильности, сотрудничества и развития. Они обязались поддерживать друг друга на международных и региональных форумах, таких как AIPA, Межпарламентский союз и Азиатско-Тихоокеанский парламентский форум. Они подчеркнули, что три парламента продолжат тесную координацию и реализацию содержания парламентского сотрудничества, а также существующих двусторонних и многосторонних механизмов сотрудничества.
Кроме того, они договорились рассмотреть вопрос о создании механизма рабочего завтрака между ними в ближайшее время.