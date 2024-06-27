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Встреча министров иностранных дел Вьетнама и Китая в Пекине

Министр иностранных дел Вьетнама Буй Тхань Шон и его китайский коллега Ван И обменялись мнениями по двусторонним отношениям, а также по региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес, во время встречи 26 июня в Пекине.
  Министр иностранных дел Вьетнама Буй Тхань Шон (слева) и его китайский коллега Ван И на встрече в Пекине 26 июня. Фото: ВИA  
Министр Буй Тхань Шон входит в состав делегации, возглавляемой премьер-министром Фам Минь Тьинем, которая отправилась в Китай для участия в 15-м ежегодном совещании новых мировых лидеров Всемирного экономического форума (ВЭФ) и проведения рабочих встреч.

Министры достигли консенсуса по конкретным мерам и задачам по реализации соглашений и общего понимания высокого уровня, особенно совместного заявления о продолжении углубления и развития всеобъемлющего стратегического партнерства между двумя странами и создания вьетнамско-китайского сообщества с общим будущим, имеющим стратегическое значение.

Стороны также активизируют регулярные контакты и встречи на высоком уровне и будут совместно работать над организацией важных внешних мероприятий, в частности 16-го заседания Руководящего комитета по двустороннему сотрудничеству, которое пройдет в Китае.

Официальные лица договорились о расширении и повышении эффективности сотрудничества в различных областях, особенно в экономике - торговле, инвестициях, транспортном сообщении и развитии стратегической инфраструктуры, такой как автомобильные и железные дороги, а также о продвижении пилотного строительства «умных» пограничных пунктов пропуска для облегчения торговли.

Помимо активизации обменов между людьми, укрепления благоприятной социальной основы отношений между двумя партиями и странами и углубления сотрудничества между населенными пунктами, Вьетнам и Китай будут продолжать укреплять координацию и поддержку в рамках многосторонних структур, а также поддерживать тесную координацию в области управления и охраны сухопутной границы в соответствии с тремя правовыми документами о сухопутной границе и соответствующими соглашениями, которые они подписали.

Что касается вопроса Восточного моря, обе стороны подчеркнули важность серьезного выполнения соглашений и общего понимания, достигнутых между высокопоставленными лидерами двух партий и стран, о хорошем контроле и урегулировании споров, а также эффективном поддержании переговорных механизмов по морским вопросам, для мира и стабильности в водах.

ВИА/ИЖВ

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