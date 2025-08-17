НОВОСТИ
Встреча делегации офицеров и военнослужащих Народной армии Лаоса для участия в параде и шествии по случаю 80-летия Дня национального праздника 2 сентября
Несмотря на неблагоприятные погодные условия утром 16 августа – густой туман в районе Международного пограничного перехода Каучео – все 120 военнослужащих Народной армии Лаоса, отобранные для участия в мероприятии, пребывали в приподнятом настроении, с энтузиазмом и готовностью принять и выполнить возложенные задачи.
После более чем часового оформления необходимых процедур делегация Народной армии Лаоса была встречена руководством Командования военного округа провинции Хатинь и представителями профильных ведомств, после чего направилась в Ханой для подготовки и участия в праздничном параде и шествии по случаю Национального дня 2 сентября.
Это уже второй случай в нынешнем году, когда Народная армия Лаоса направляет делегацию для участия в торжественных парадах и шествиях, посвящённых памятным датам Вьетнама. Ранее лаосские военнослужащие принимали участие в параде и шествии, посвящённых 50-летию освобождения Южного Вьетнама и воссоединения страны (30 апреля 1975 г. – 30 апреля 2025 г.).