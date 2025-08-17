Báo Ảnh Việt Nam

НОВОСТИ

Встреча делегации офицеров и военнослужащих Народной армии Лаоса для участия в параде и шествии по случаю 80-летия Дня национального праздника 2 сентября

16 августа на Международном пограничном переходе Каучео (провинция Хатинь) состоялась церемония встречи 120 офицеров и военнослужащих Народной армии Лаосской Народно-Демократической Республики, прибывших для участия в параде и шествии, посвящённых 80-летию Августовской революции и Национального дня 2 сентября. Согласно поручению Генерального штаба, Министерства обороны и Командования 4-го военного округа, Командование военного округа провинции Хатинь было назначено ответственным за организацию встречи, оформление необходимых процедур на международном пограничном переходе Каучео для 120 офицеров и военнослужащих Народной армии Лаоса, а также за их сопровождение, посадку в автобусы и дальнейшее следование в столицу Ханой для совместных тренировок и участия в параде по случаю 80-летия Августовской революции и Национального дня 2 сентября.

Несмотря на неблагоприятные погодные условия утром 16 августа – густой туман в районе Международного пограничного перехода Каучео – все 120 военнослужащих Народной армии Лаоса, отобранные для участия в мероприятии, пребывали в приподнятом настроении, с энтузиазмом и готовностью принять и выполнить возложенные задачи.

После более чем часового оформления необходимых процедур делегация Народной армии Лаоса была встречена руководством Командования военного округа провинции Хатинь и представителями профильных ведомств, после чего направилась в Ханой для подготовки и участия в праздничном параде и шествии по случаю Национального дня 2 сентября.

Это уже второй случай в нынешнем году, когда Народная армия Лаоса направляет делегацию для участия в торжественных парадах и шествиях, посвящённых памятным датам Вьетнама. Ранее лаосские военнослужащие принимали участие в параде и шествии, посвящённых 50-летию освобождения Южного Вьетнама и воссоединения страны (30 апреля 1975 г. – 30 апреля 2025 г.).

ИЖВ/ВИА

