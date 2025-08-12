Báo Ảnh Việt Nam

НОВОСТИ

Встреча Генсекретаря То Лама с Премьер-министром Республики Корея Ким Мин Соком

Продолжая мероприятия в рамках государственного визита в Республику Корея, 11 августа в столице Сеуле Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам встретился с Премьер-министром страны-хозяйки Ким Мин Соком.
  Генсекретарь ЦК КПВ То Лам и Премьер-министр Ким Мин Сок. Фото: ВИА   
Во время встречи Генсекретарь То Лам и Премьер-министр Ким Мин Сок высоко оценили позитивные достижения в развитии двусторонних отношений, которые обеспечиваются за счёт регулярных обменов делегациями всех уровней, особенно на высшем; обе страны стали надёжными партнёрами, тесно сотрудничающими на стратегическом уровне, при этом экономическое взаимодействие остаётся яркой точкой в двусторонних связях. Республика Корея продолжает удерживать первое место по объёму прямых инвестиций (87 млрд долл. США), второе место по объёму официальной помощи развитию (4 млрд долл. США в период 2025–2030 гг.) и третье место по объёму торговли (81,5 млрд долл. США).

Лидеры обменялись мнениями о дальнейшем продвижении экономического сотрудничества, которое должно быть более предметным, эффективным и всесторонним, с целью формирования прочной и устойчивой основы взаимных интересов. Они договорились о тесной координации в эффективной реализации мероприятий в рамках “Плана действий по достижению к 2030 году объёма двусторонней торговли в 150 млрд долл. США на более сбалансированной основе”.

Генсекретарь То Лам предложил, чтобы Республика Корея активизировала поддержку вьетнамских предприятий в выходе на корейские каналы электронной коммерции; содействовала упрощению торговли, открытию рынков для товаров обеих стран.

Премьер-министр Ким Мин Сок выразил надежду, что Вьетнам окажет внимание и создаст условия для участия корейских компаний в приоритетных проектах во Вьетнаме, таких как сотрудничество в развитии атомной энергетики с применением передовых корейских технологий, проекты по развитию энергетической, цифровой инфраструктуры, инфраструктуры, адаптированной к изменению климата, а также строительства высокоскоростной железной дороги; подтвердил, что Корея продолжит расширять объём безвозмездной помощи, особенно в областях научных исследований и разработок (НИОКР) и инноваций.


ВИА/ИЖВ

