НОВОСТИ
Встреча Генсекретаря То Лама с Премьер-министром Республики Корея Ким Мин Соком
Лидеры обменялись мнениями о дальнейшем продвижении экономического сотрудничества, которое должно быть более предметным, эффективным и всесторонним, с целью формирования прочной и устойчивой основы взаимных интересов. Они договорились о тесной координации в эффективной реализации мероприятий в рамках “Плана действий по достижению к 2030 году объёма двусторонней торговли в 150 млрд долл. США на более сбалансированной основе”.
Генсекретарь То Лам предложил, чтобы Республика Корея активизировала поддержку вьетнамских предприятий в выходе на корейские каналы электронной коммерции; содействовала упрощению торговли, открытию рынков для товаров обеих стран.
Премьер-министр Ким Мин Сок выразил надежду, что Вьетнам окажет внимание и создаст условия для участия корейских компаний в приоритетных проектах во Вьетнаме, таких как сотрудничество в развитии атомной энергетики с применением передовых корейских технологий, проекты по развитию энергетической, цифровой инфраструктуры, инфраструктуры, адаптированной к изменению климата, а также строительства высокоскоростной железной дороги; подтвердил, что Корея продолжит расширять объём безвозмездной помощи, особенно в областях научных исследований и разработок (НИОКР) и инноваций.