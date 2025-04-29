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Встреча бывших военкоров Вьетнама и за рубежом спустя 50 лет после воссоединения страны

27 апреля в Хошимине Департамент по внешним делам города организовал встречу 47 бывших международных военных корреспондентов, освещавших сопротивление Вьетнама против США, с зарубежными вьетнамскими журналистами и некоторыми бывшими отечественными военными корреспондентами по случаю 50-летия освобождения Южного Вьетнама и воссоединения страны (30 апреля 1975 – 30 апреля 2025).
  Том Фокс, бывший репортер The New York Times и TIME Magazine. Фото: ВИА  
На протяжении всей встречи журналисты, несмотря на принадлежность к разным сторонам конфликта, рассказывали общую историю — о своей любви к Вьетнаму и его народу.

Том Фокс, бывший корреспондент газет The New York Times и журнала TIME, свободно говоря на вьетнамском языке, поделился своими воспоминаниями о времени, проведённом во Вьетнаме.

Писатель и журналист Доан Минь Туан, 94 лет, который работал военным корреспондентом с 1961 года до дня воссоединения страны, рассказал, что он принимал участие как в сопротивлении французам, так и в сопротивлении США за национальное освобождение; участвовал в исторической Хошиминской операции, но при этом также признал искренние чувства американских друзей, любящих Вьетнам и стремящихся к миру.

По словам Туана, он сам и многие вьетнамцы всегда глубоко благодарны за солидарность и поддержку со стороны американских граждан и военкоров, выступавших за мир.

Он поделился тем, что Вьетнам содействует национальному согласию и проводит политику «бамбуковой дипломатии» — независимо от силы шторма, пригнутый бамбуковый куст в конечном итоге поднимется и его невозможно будет сбить.

Эдит Маделен Ледевер, бывшая корреспондентка информационного агентства AP, в 1972–1973 годах освещала ход войны во Вьетнаме.

Она стала свидетелем вывода американских войск из Вьетнама в 1973 году. С тех пор Ледевер много раз возвращалась во Вьетнам на празднование 20-й, 35-й, 40-й и теперь 50-й годовщины освобождения Южного Вьетнама. У каждого — своя история, но всех бывших военных корреспондентов объединяет тёплая привязанность к этой стране в форме буквы S.

Эта встреча отечественных и международных военных корреспондентов в честь 50-летия освобождения Южного Вьетнама и воссоединения страны ещё раз подчеркнула ценность мира, примирения и выразила признательность Вьетнама международным друзьям, поддерживавшим страну в трудные времена.

ВИА/ИЖВ

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