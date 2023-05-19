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Вспомогательная промышленность Ханоя стремится к присоединению к глобальным цепочкам поставок

По данным Ханойской ассоциации предприятий вспомогательной промышленности (HASINBA), предприятия вспомогательной промышленности Ханоя будут реализовывать различные программы и проекты, направленные на включение вьетнамской продукции в глобальные цепочки. По данным Ханойской ассоциации предприятий вспомогательной промышленности (HASINBA), предприятия вспомогательной промышленности Ханоя будут реализовывать различные программы и проекты, направленные на включение вьетнамской продукции в глобальные цепочки.

Совсем недавно, в мае, компания HANSIBA подписала соглашение о сотрудничестве с Ассоциацией содействия развитию малых и средних предприятий города Сучжоу (Китай) (SITC).

Председатель HANSIBA Нгуен Хоанг сказал, что ассоциация располагает промышленными парками для вспомогательных и высокотехнологичных производств с достаточным количеством помещений, заводами, торговыми центрами, медицинскими учреждениями, жильем для работников.

Он отметил, что предприятия-члены HANSIBA обладают квалификацией и высокотехнологичными производственными линиями.

"Ассоциация рекомендует политику стимулирования для высокотехнологичных предприятий во Вьетнаме, в том числе для предприятий из города Сучжоу, чтобы обеспечить наилучшие условия для предприятий", - сказал Хоанг.

По его словам, в настоящее время запасные части для производства промышленной продукции, которые отечественным и зарубежным предприятиям приходится ввозить во Вьетнам, составляют сотни миллиардов долларов. Это число конкретизировано во многих отраслях, таких как электроника, автомобили, морское хозяйство, медицинские аксессуары ... Это очень большая доля рынка, и вьетнамские предприятия полны решимости доминировать на этом рынке.

В рамках соглашения HANSIBA и SITC будут продвигать мероприятия по поддержке своих членов в производстве и бизнесе, а также в присоединении к глобальной производственной цепочке. Они сосредоточатся на объединении торговли и рынков, а также на сотрудничестве в области производственных технологий нового поколения, которые используют возобновляемые источники энергии и минимизируют загрязнение окружающей среды.

HANSIBA будет продвигать мероприятия по поддержке предприятий-членов HANSIBA в Ханое и предприятий-членов SITC в городе Сучжоу во всем необходимом и достаточном содержании для совместного производства и бизнеса, глубокого присоединения к глобальной производственной цепочке, включая рынки Китая, АСЕАН и Вьетнама. Уделяя особое внимание торговым и рыночным связям, сотрудничеству в области производственных технологий нового поколения (приоритет использования возобновляемых источников энергии, минимизация загрязнения окружающей среды), совместной работе на производстве, поддержке производства.

SITC будет координировать свои действия с предприятиями - членами HANSIBA для установления торговых связей, продвижения инвестиций, производственного и делового сотрудничества, а также передачи технологий между предприятиями-членами SITC и HANSIBA для реализации цели производственной кооперации и участия в глобальной цепочке производства и поставок.

Стороны также будут сотрудничать в наборе и подготовке высокотехнологичного персонала и квалифицированных инженеров, соответствующих мировым стандартам.

За прошедшее время Ханой реализовал множество механизмов и политик для стимулирования развития вспомогательной промышленности, которые дали положительные результаты.

Количество, размер и качество местных вспомогательных предприятий постоянно росли, особенно тех, которые обслуживают швейную, обувную, высокотехнологичную и обрабатывающую промышленность.

Количество, размер и качество местных вспомогательных предприятий постоянно росли, особенно тех, которые обслуживают швейную, обувную, высокотехнологичную и обрабатывающую промышленность.

Производство компонентов и запасных частей является ключевым направлением, обеспечивающим ключевые отрасли обрабатывающей промышленности, такие как автомобилестроение, машиностроение, электроэнергетика и электроника.

В частности, многие местные предприятия теперь имеют производственные системы и продукцию, соответствующие международным стандартам, и могут стать поставщиками для многонациональных компаний во Вьетнаме.

Заместитель председателя HANSIBA Нгуен Ван отметил, что многие местные предприятия вспомогательной промышленности провели цифровую трансформацию и сотрудничают с партнерами из Китая, Японии, Республики Корея для улучшения технических и производственных возможностей.

Предприятия - члены HANSIBA, такие как акционерная компания Tomeco Mechanical Electric, акционерная компания PMTT Automation, Hikari P&T Group и акционерная компания Hanoi CNC Machine Joint Stockings Company, поддерживают рост и эффективно поставляют продукцию на местные рынки и на экспорт.

ВИА/ИЖВ

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