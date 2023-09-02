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Все четыре вьетнамских школьника завоевали медали на Международной олимпиаде по информатике
Золотым медалистом стал Нгуен Нгок Данг Хоа, ученик 11 класса средней школы для одаренных учеников Университета науки (HUS) при Вьетнамском национальном университете в Ханое.
Серебряными медалями награждены Чан Суан Бать, ученик 12-го класса средней школы HUS для одаренных учеников, и Нгуен Дык Тханг, ученик 11-го класса средней школы Хунгвыонг для одаренных учеников в провинции Футхо.
Бронзовую медаль завоевал Нгуен Куанг Минь, ученик 12-го класса средней школы для одаренных учеников HUS.
35-й IOI проходит в очной форме в венгерском городе Сегед с 28 августа по 4 сентября. Среди 351 участника из 89 стран и территорий 178 человек получили медали, из которых 30 золотых, 58 серебряных и 90 бронзовых, а 40 - почетные грамоты.
Вьетнамская команда, все члены которой завоевали медали, вошла в число девяти стран и территорий, показавших высокие результаты на Олимпиаде, сообщает MoET.