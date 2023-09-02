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НОВОСТИ

Все четыре вьетнамских школьника завоевали медали на Международной олимпиаде по информатике

Все четыре вьетнамских школьника, участвовавшие в Международной олимпиаде по информатике (IOI) 2023, завоевали медали: одну золотую, две серебряные и одну бронзовую Все четыре вьетнамских школьника, участвовавшие в Международной олимпиаде по информатике (IOI) 2023, завоевали медали: одну золотую, две серебряные и одну бронзовую, сообщило 2 сентября Министерство образования и профессиональной подготовки (MoET).

Золотым медалистом стал Нгуен Нгок Данг Хоа, ученик 11 класса средней школы для одаренных учеников Университета науки (HUS) при Вьетнамском национальном университете в Ханое.

Серебряными медалями награждены Чан Суан Бать, ученик 12-го класса средней школы HUS для одаренных учеников, и Нгуен Дык Тханг, ученик 11-го класса средней школы Хунгвыонг для одаренных учеников в провинции Футхо.

Бронзовую медаль завоевал Нгуен Куанг Минь, ученик 12-го класса средней школы для одаренных учеников HUS.

35-й IOI проходит в очной форме в венгерском городе Сегед с 28 августа по 4 сентября. Среди 351 участника из 89 стран и территорий 178 человек получили медали, из которых 30 золотых, 58 серебряных и 90 бронзовых, а 40 - почетные грамоты.

Вьетнамская команда, все члены которой завоевали медали, вошла в число девяти стран и территорий, показавших высокие результаты на Олимпиаде, сообщает MoET.

ИЖВ/ВИА

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