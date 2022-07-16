Все туристы с островов Кьенжанга благополучно вернулись на материк

Судоходные линии и паромы на маршрутах Фукуок-Рятьзя, Фукуок-Хатьен, Ратьзя-Намзу и острова в районе Кьенхай возобновили работу после 3-дневного перерыва из-за плохой погоды.

14 июля г-н Чан Ван Тай, директор Управления порта провинции Кьенжанг, заявил, что все пассажирские транспортные средства с материка на острова в провинции Кьенжанг и обратно работают в обычном режиме.

Во второй половине того же дня Департамент туризма провинции Кьенжанг объявил, что в городе Фукуок находится около 46.000 туристов, в том числе более 2.000 иностранных гостей.

В последние несколько дней из-за влияния плохой погоды туристам в городе Фукуок ограничили поездки и развлечения.

Погодные условия не затронули туристов, по-прежнему путешествующих на самолете. Как обычно совершается более 100 рейсов в день воздушным путем.

Г-жа Нгуен Тхи То Нга, директор комании Superdong-Kien Giang, сказала, что после получения уведомления властей о возобновлении движения поездов, компания проинформировала агентов и пассажиров о необходимости зарегистрироваться на рейсы.

Утром 14 июля билеты на поезда были распроданы, а цена билетов осталась неизменной. К полудню того же дня все пассажиры, застрявшие на острове Фукуок и островах округа Кьенхай, благополучно вернулись на материк.