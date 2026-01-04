Посол Ву Чунг Ми подтвердил, что по состоянию на настоящее время все граждане Вьетнама в Венесуэле находятся в безопасности.

Ранее, 3 января, президент США Дональд Трамп заявил, что военная операция против Венесуэлы проводится в координации с американскими правоохранительными органами.

Между тем агентство CBS News сообщило, что президент Мадуро был задержан подразделением Delta — специальным отрядом вооружённых сил США, специализирующимся на выполнении разведывательных и боевых операций особого назначения.