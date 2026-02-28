Акционерное общество «Лонгшон» (Вьетнам) представляет на Biofach 2026, ведущей в мире ярмарке органического сельского хозяйства, продукцию из кешью, в том числе ядра кешью и органические жареные орехи кешью. Фото Вьетнамского информационного агентства (ВИА)

Не только опираясь на преимущество низкой цены или затратные льготы, всё больше вьетнамских предприятий укрепляют позиции на международном рынке благодаря технологиям, стандартам и бренду. В то же время, чтобы вьетнамские компании могли уверенно конкурировать с зарубежными, необходимо продолжать устранять существующие пробелы в политике и совершенствовать регулирующую базу.Говоря о международной конкурентоспособности, Фан Минь Тхонг, председатель корпорации Phuc Sinh, подчеркнул, что вьетнамским предприятиям необходимо постоянно совершенствоваться. Пройдя путь от экспорта сырого перца, корпорация Phuc Sinh сделала решительный поворот к глубокой переработке, развитию бренда и прямому участию в международных распределительных цепочках. На сегодняшний день перец и кофе Phuc Sinh представлены более чем на 120 рынках, а совокупная выручка, по оценке, превышает 400 млн долларов США в год. По словам Фан Минь Тхонга, международная конкуренция сегодня уже не сводится к тому, чтобы продать товар, важно удержать рынок. Партнёры сначала спрашивают не о цене, а о том, где находится сырьевая зона, насколько устойчиво организовано производство и способен ли бизнес обеспечивать долгосрочные поставки. «Если не изменить мышление и вести сельское хозяйство по-старому, далеко не уйти. Но если работать по стандартам, сельское хозяйство становится устойчивой золотой жилой», поделился Фан Минь Тхонг.Разделяя эту точку зрения, Нгуен Динь Тунг, председатель совета директоров Vina T&T Group, отметил, что вьетнамские предприятия смогут встать в один ряд с зарубежными лишь тогда, когда овладеют всей цепочкой создания стоимости. Международных партнёров сегодня интересуют стабильность поставок, надёжность исполнения контрактов и способность годами подряд соответствовать стандартам. Опираясь на опыт экспорта свежих фруктов на рынки США, Европейского союза (ЕС) и Японии, Нгуен Динь Тунг подчеркнул, что только при контроле сырьевых зон, самостоятельном обеспечении стандартов качества и логистики компания может удерживать рынок и на равных конкурировать с многонациональными агропромышленными корпорациями.Не только в сельском хозяйстве: конкурентоспособность вьетнамских предприятий всё более отчётливо проявляется и в сфере высоких технологий. По словам доктора Лыонг Вьет Куока, генерального директора акционерной компании Real-time Robotics (RtR), беспилотные летательные аппараты, которые вьетнамские компании сегодня разрабатывают, проектируют и производят, уже способны напрямую конкурировать с продукцией из Китая, Израиля и США. В настоящее время предприятие контролирует проектирование, алгоритмы управления, интеграцию искусственного интеллекта и может адаптировать продукт под потребности рынка.Экспортный оборот Вьетнама вырос с более чем 336 млрд долл. США в 2021 году до 475 млрд долл. США в 2025 году. Десятки тысяч предприятий участвуют в экспортной деятельности, а по ряду товарных направлений уже сформированы устойчивые позиции на крупных рынках, таких как США, ЕС и Япония. Вместе с тем, как отмечают эксперты, число компаний, способных на равных конкурировать на внешних рынках, пока всё ещё не соответствует потенциалу экономики.По словам Нгуен Нгок Хоа, председателя Ассоциации предприятий Хошимина (HUBA), главный вызов для вьетнамских компаний сегодня заключается в устойчивости и способности адаптироваться к новым правилам игры глобальной торговли. Растущие требования по углеродному налогообложению, стандартам ESG, мерам торговой защиты, а также увеличение логистических и комплаенс-затрат создают крайне серьёзное давление, тогда как у большинства предприятий пока недостаточно ресурсов, чтобы идти в ногу с этими изменениями.