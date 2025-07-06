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Все административные процедуры, связанные с бизнесом, должны быть переведены в режим онлайн в 2025 году
1 июля на долю онлайн-заявок пришлось 57 % всех поданных заявок. На следующий день было подано 38 000 заявок, из которых 59,7 % были поданы онлайн, а 40,4 % - лично. К 16 часам 3 июля их число превысило 40 000, причем 59,3 % были поданы онлайн.
Чан Ван Шон подчеркнул, что Национальный портал государственных услуг теперь служит единым цифровым шлюзом для получения государственных услуг. Граждане и предприятия могут подавать заявления из любого места, используя компьютер, планшет или смартфон, подключенный к интернету. Заявления автоматически направляются в соответствующие центры на уровне провинций или общин для обработки.
«Важнейшей особенностью этого портала является то, что пользователи могут отслеживать весь ход административных процедур в режиме реального времени», - сказал он.
«Он также служит платформой для сбора и рассмотрения отзывов и жалоб граждан и предприятий».
Выступая на пресс-конференции, заместитель министра внутренних дел Нгуен Тхи Ха сообщила, что премьер-министр издал 28 указов, разъясняющих децентрализацию полномочий между центральными и местными органами власти, а также между провинциальными и общинными администрациями.
Для поддержки реализации проекта министерствами и ведомствами было выпущено 58 циркуляров, обеспечивающих правовую основу двухуровневой модели местной администрации. Эти документы содержат подробные положения о процедурах, юрисдикции, требованиях к подаче заявлений, сроках рассмотрения, сборах и стандартных формах, которые вступают в силу с 1 июля 2025 года.