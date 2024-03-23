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Всеобъемлющее стратегическое партнерство между Вьетнамом и США будет конкретизировано с помощью определенных проектов
Он подчеркнул важность экономических, торговых, инвестиционных, научно-технологических и инновационных связей в рамках созданного в прошлом году всеобъемлющего стратегического партнерства, заявив, что они являются важнейшими опорами для достижения всеобъемлющего, инклюзивного и более эффективного развития двусторонних отношений, как того желают генеральный секретарь партии Нгуен Фу Чонг и президент Джо Байден.
Вьетнам обеспечивает законные права и интересы предприятий, сказал он, добавив, что страна обязуется поддерживать политическую стабильность, социальную безопасность и порядок, суверенитет и территориальную целостность, а также стабильную политику, энергетическую безопасность и экологию для зеленого перехода и цифровой трансформации, чтобы создать благоприятную деловую среду для стабильного и устойчивого роста предприятий.
Рассчитывая на то, что к 2030 году Вьетнам станет развитой страной с современной промышленностью и уровнем дохода выше среднего, Фам Минь Тьинь выразил надежду на дальнейшую поддержку США, особенно со стороны американских компаний. Он подчеркнул необходимость совместных усилий для решения глобальных проблем, таких как изменение климата, старение населения, пандемии и истощение природных ресурсов.
Тед Осиус, в свою очередь, поблагодарил правительство Вьетнама за поддержку иностранных инвесторов, в том числе из США. Он выразил их готовность и дальше инвестировать во Вьетнам в области научных технологий, электроники, авиации, электромобилей, логистики, энергетики, здравоохранения, финансов, электронной коммерции, продуктов питания и туризма.
Американские компании предложили Вьетнаму продолжить совершенствование законодательной базы, реформировать административные процедуры, особенно лицензирование инвестиций, получение разрешений на трудовую деятельность и виз. Они также призвали Вьетнам продолжать предоставлять налоговые льготы в приоритетных секторах, содействовать развитию циркулярной и зеленой экономики, зеленого транспорта, сокращению выбросов углерода и энергетическому переходу, а также развивать инфраструктуру и логистику для повышения эффективности их деятельности в стране.
Для эффективной реализации плана действий по двустороннему всеобъемлющему стратегическому партнерству премьер-министр Фам Минь Тьинь призвал USABC выступать за скорейшее признание статуса Вьетнама как страны с рыночной экономикой и снятие с него американских ограничений на экспорт высокотехнологичной продукции.
Подчеркивая принцип "гармонизация интересов, разделение рисков", он призвал американский бизнес расширять свое присутствие во Вьетнаме и активно передавать технологии, особенно высокотехнологичные решения, связанные с цифровой экономикой, борьбой с изменением климата, зеленым переходом и экономикой, основанной на знаниях, одновременно обновляя традиционные движущие силы, такие как потребление, экспорт и инвестиции.
В заключение он выразил уверенность в том, что всеобъемлющее стратегическое партнерство между Вьетнамом и США будет конкретизировано с помощью определенных программ, планов и проектов, приносящих ощутимую пользу обеим странам.