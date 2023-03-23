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Всеобъемлющая цифровизация необходима для гидрометеорологической работы

Заместитель министра природных ресурсов и окружающей среды Ле Конг Тхань призвал гидрометеорологический сектор ускорить всеобъемлющую цифровую трансформацию Заместитель министра природных ресурсов и окружающей среды Ле Конг Тхань призвал гидрометеорологический сектор ускорить всеобъемлющую цифровую трансформацию, исследования и применение новых технологий для улучшения предотвращения стихийных бедствий и борьбы с ними, поисково-спасательных работ и минимизации ущерба, причиняемого гидрометеорологическими катастрофами.

По словам Тханя, необходимо активизировать модернизацию специализированных информационных систем и сбор информации со спутников, чтобы соответствовать требованиям к прогнозам погоды.

По его словам, необходимо провести более глубокие, научные и всесторонние исследования зон природного риска, добавив, что необходимо усилить коммуникационную деятельность для повышения осведомленности общественности о предотвращении стихийных бедствий и борьбе с ними, особенно в уязвимых районах.

Заместитель генерального директора Вьетнамского метеорологического и гидрологического управления д-р Хоанг Дык Куонг сказал, что гидрометеорологическая информация и данные чрезвычайно важны для устойчивого социально-экономического развития, поскольку они влияют на 11 из 17 целей устойчивого развития и играют решающую роль в предотвращении, реагировании и преодолении последствий стихийных бедствий.

По словам Куонга, агентства и подразделения, занимающиеся метеорологическим и гидрологическим прогнозированием на всех уровнях, ежегодно предоставляют почти 60.000 прогнозов и предупреждений, эффективно помогая в предотвращении стихийных бедствий и борьбе с ними, а также в поисково-спасательных работах.

Гидрометеорологический сектор Вьетнама усердно работает над разработкой решений, повышающих его способность прогнозировать экстремальные погодные и климатические явления, риски и последствия стихийных бедствий.

Он разрабатывает новые модели и методы мониторинга, прогнозирования и предупреждения, активно сотрудничая с университетами и научно-исследовательскими институтами в целях применения научно-технических достижений и ускорения цифровой трансформации в этой области.

Внимание также было уделено повышению качества человеческих ресурсов для удовлетворения потребностей сектора в развитии в будущем.

ВИА/ИЖВ

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