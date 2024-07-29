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Всеобщая конфедерация труда Вьетнама награждена Орденом Труда первой степени

28 июля в Ханое Всеобщая конфедерация труда Вьетнама провела 4-ю церемонию вручения премии им. Нгуен Ван Линя, 5-ю церемонию прославления выдающихся председателей низовых профсоюзов, выдающихся низовых профсоюзов 2024 года и церемонию получения Ордена Труда первой степени. На мероприятии выступил с речью председатель НС Чан Тхань Ман.
  Председатель НС Чан Тхань Ман вручает Всеобщой конфедерации труда трудовой Орден первой степени. Фото: ВИA  
Перед церемонией делегаты минутой молчания почтили память Генерального секретаря ЦК КПВ Нгуен Фу Чонга, выразив глубокое уважение и благодарность отличному ученику президента Хо Ши Мина, который всегда уделял внимание рабочему классу и вьетнамским профсоюзам.

Выступая на церемонии, председатель НС Чан Тхань Ман от имени руководителей Партии и Государства поздравил профсоюзы, их членов и трудящихся с их достижениями за последние 95 лет.

Руководитель НС подчеркнул, что ускорение индустриализации и модернизации, а также глубокая международная интеграция ставят перед профсоюзами как возможности, так и вызовы, поэтому предприятия и работники должны прилагать постоянные усилия для повышения производительности труда, управленческого потенциала и конкурентоспособности.

Он добавил, что Всеобщая конфедерация труда также должна выступить за сильную и всеобъемлющую реформу, чтобы соответствовать обязательствам в сфере труда в соглашениях о свободной торговле нового поколения, и в то же время подтвердить свою ключевую роль в создании современного и сильного рабочего класса.

Далее он обратился к профсоюзам всех уровней с просьбой продолжать эффективно выполнять принятую на 13-м съезде партии и Политбюро резолюцию об обновлении организации и деятельности профсоюзов в новой ситуации, а также соответствующую политику и указания партии и государства.

Председатель НС подтвердил, что в течение 95 лет (28 июля 1929 г. – 28 июля 2024 г.) вьетнамские профсоюзы постоянно развивались. Они сопровождают нацию, являются надежной и верной опорой Партии, всем сердцем борются за права рабочего класса, трудящихся, вносят важный и непосредственный вклад в победы вьетнамской революции.

Глава НС Вьетнама предложил, чтобы профсоюзы всех уровней продолжали эффективно выполнять Резолюцию XIII съезда КПВ, Резолюцию №02 Политбюро об обновлении организационной структуры и деятельности профсоюзов Вьетнама в новой ситуации, а также курсы и руководящие курсы Партии, законы Государства в отношении структуры и деятельности профсоюзов.

Председатель НС Чан Тхань Ман высказал уверенность в том, что профсоюзные организации и рабочее движение Вьетнама продолжат развиваться, внесут достойный вклад в дело обновления страны и будут содействовать реализации исторической миссии рабочего класса перед страной и народом.

ВИА/ИЖВ

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