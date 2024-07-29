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Всеобщая конфедерация труда Вьетнама награждена Орденом Труда первой степени
Выступая на церемонии, председатель НС Чан Тхань Ман от имени руководителей Партии и Государства поздравил профсоюзы, их членов и трудящихся с их достижениями за последние 95 лет.
Руководитель НС подчеркнул, что ускорение индустриализации и модернизации, а также глубокая международная интеграция ставят перед профсоюзами как возможности, так и вызовы, поэтому предприятия и работники должны прилагать постоянные усилия для повышения производительности труда, управленческого потенциала и конкурентоспособности.
Он добавил, что Всеобщая конфедерация труда также должна выступить за сильную и всеобъемлющую реформу, чтобы соответствовать обязательствам в сфере труда в соглашениях о свободной торговле нового поколения, и в то же время подтвердить свою ключевую роль в создании современного и сильного рабочего класса.
Далее он обратился к профсоюзам всех уровней с просьбой продолжать эффективно выполнять принятую на 13-м съезде партии и Политбюро резолюцию об обновлении организации и деятельности профсоюзов в новой ситуации, а также соответствующую политику и указания партии и государства.
Председатель НС подтвердил, что в течение 95 лет (28 июля 1929 г. – 28 июля 2024 г.) вьетнамские профсоюзы постоянно развивались. Они сопровождают нацию, являются надежной и верной опорой Партии, всем сердцем борются за права рабочего класса, трудящихся, вносят важный и непосредственный вклад в победы вьетнамской революции.
Глава НС Вьетнама предложил, чтобы профсоюзы всех уровней продолжали эффективно выполнять Резолюцию XIII съезда КПВ, Резолюцию №02 Политбюро об обновлении организационной структуры и деятельности профсоюзов Вьетнама в новой ситуации, а также курсы и руководящие курсы Партии, законы Государства в отношении структуры и деятельности профсоюзов.
Председатель НС Чан Тхань Ман высказал уверенность в том, что профсоюзные организации и рабочее движение Вьетнама продолжат развиваться, внесут достойный вклад в дело обновления страны и будут содействовать реализации исторической миссии рабочего класса перед страной и народом.