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Всемирный день окружающей среды: борьба с пластиковыми отходами начинается с потребительских привычек

Поскольку Всемирный день окружающей среды (5 июня) подчеркивает важность предотвращения загрязнения пластиком в целях достижения зеленого образа жизни, экономики замкнутого цикла и устойчивого будущего, вьетнамские общины доказывают, что значимые изменения начинаются с индивидуальных действий и коллективной решимости.

В северной прибрежной провинции Куангнинь, где находится признанный ЮНЕСКО залив Халонг, происходит революция преобразований: кооператив Green Life в Халонге превратился в сеть, объединяющую фермеров, школы, рынки и предприятия. Они используют трехэтапный процесс, который превращает выброшенные материалы, такие как пластиковые пакеты, обрезки ткани в полезные изделия, такие как сумки, ковры, именные бирки и резинки для волос.

Директор кооператива Чан Тхи Хыонг сказала, что каждый продукт представляет собой возрождение, начиная со сбора пластиковых бутылок, обрезков тканей и компостирования органических отходов. То, что казалось простыми шагами, потребовало огромных усилий, тщательного внимания и непоколебимой преданности делу.

Она рассказала, что ее видение выходит далеко за рамки производства, а заключается в изменении мышления, превращении отходов в ресурсы, привычек потребления в действия по защите окружающей среды, а каждого человека - в часть решения.

Green Life предполагает превратить эту модель в направление экологического туризма, включающее мероприятия по переработке отходов и экологичные методы жизни. По словам Чан Тхи Хыонга, для достижения поставленной цели кооперативу необходима поддержка компетентных органов в вопросах устранения препятствий при выделении земли, разрешения на ночлег туристов и интеграции с существующими турами.
В настоящее время здесь работает экспериментальная зона, где туристы могут заняться классификацией и переработкой отходов, а также изготовлением новых изделий из выброшенных материалов. В день здесь бывает до 700 посетителей, большинство из которых - иностранные туристы.

По словам исполнительного директора Всемирного фонда дикой природы (WWF) Вьетнама Ван Нгок Тхинь, ежегодно в океан попадает более 11 миллионов тонн пластика, что угрожает биоразнообразию, пищевой цепи и средствам к существованию миллионов людей.

Он призвал к ответственному потреблению, надлежащему сбору, сортировке и переработке отходов, а также к инвестициям в образование и коммуникации, подчеркнув, что повышение осведомленности общественности является ключом к изменению поведения.

Провинция Куангнинь, обладающая мощным потенциалом морского туризма и экономики, провела множество мероприятий по изменению поведения местных жителей и туристов в отношении сокращения использования одноразового пластика.

В бухте Халонг продолжается сбор отходов, в частности, плавучих буев из пенопласта. Глава правления залива Халонг Ву Киен Кыонг отметил, что для сбора, транспортировки и переработки отходов регулярно привлекаются специальные силы, которые следят за качеством морской воды и оперативно устраняют факторы загрязнения.

В то же время провинция уделяет должное внимание охране окружающей среды в аквакультуре - важном экономическом секторе, где выращивается более 42 000 гектаров, в том числе 10 200 гектаров марикультуры.

Провинция решила бороться с одним из основных источников загрязнения, заменив дешевые, но экологически вредные буи из пенопласта на прочные альтернативы из пластика HDPE. С 2020 года предприятия аквакультуры переходят на долговечный материал, который выдерживает штормы, не разрушаясь и не загрязняя морскую экосистему.

Министр сельского хозяйства и окружающей среды До Дык Зуй заявил, что борьба с пластиковым загрязнением не может быть успешной благодаря изолированным усилиям. Это должна быть коллективная работа с участием всей политической системы, бизнеса, граждан и международного сообщества.

До Дык Зуй призвал начать с самых простых изменений, изменив привычки потребителей и внедрив сортировку отходов, чтобы создать страну без пластиковых отходов для будущих поколений.

ВИА/ИЖВ

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