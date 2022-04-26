Всемирный день интеллектуальной собственности: поддержка молодого поколения в создании лучшего будущего

По случаю Всемирного дня интеллектуальной собственности (26 апреля) директор Национального управления интеллектуальной собственности (Министерство науки и технологий) Динь Хыу Фи поделился с Вьетнамским информационным агентством большим потенциалом мировой интеллектуальной собственности, а также молодых людей в поиске новых и лучших решений, поддерживая переход к устойчивому будущему.

По словам г-на Фи, Национальное управление интеллектуальной собственности всегда уделяет особое внимание молодежи с самого раннего возраста в повышении осведомленности, а также консультировании и поддержке интеллектуальной собственности.

NOIP продолжает укреплять координацию с университетами в обучении студентов знаниям об интеллектуальной собственности от базовых до продвинутых. За год на портале онлайн-обучения Департамента было организовано 4 обучающих онлайн-курса по интеллектуальной собственности, в которых приняли участие и получили положительные отзывы тысячи заинтересованных молодых людей.

С 2017 года NOIP приступил к созданию модели Spindle and Spoke («Шпиндель и спицы») в рамках проекта Всемирной организации интеллектуальной собственности по созданию среды интеллектуальной собственности. «Spindle» служит центральной точкой связи и координации деятельности и процессов, связанных с Проектом, на национальном уровне. «Spoke» — это научно-исследовательские институты и университеты, отобранные для участия в сети.

Кроме того, NOIP организовал десятки учебных курсов по информационному поиску и оформлению патентов для членов Сети центров поддержки инноваций и технологий TISC и Центра интеллектуальной собственности и передачи технологий IP-HUB, а ежемесячные открытые бесплатные учебные курсы в Библиотеке Департамента для всех субъектов, желающих участвовать, регулярно поддерживаются с 2016 года и по настоящее время.

Департамент разработал ежегодные программы и планирует координировать свои действия со Всемирной организацией интеллектуальной собственности и участвующими исследовательскими институтами, университетами и предприятиями. В ближайшие годы Всемирная организация интеллектуальной собственности продолжит координировать свои действия с Департаментом по реализации удаленной консультативной программы по коммерциализации технологий и консультационной программы по разработке политики в области интеллектуальной собственности для ряда институтов-членов.