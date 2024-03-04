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Всемирный день дикой природы: Ради "здоровья" планеты
По данным Министерства окружающей среды и природных ресурсов (MoNRE), Вьетнам занимает 16-е место среди стран с наибольшим биологическим разнообразием на Земле и входит в десятку самых богатых центров биоразнообразия в мире с множеством различных типов экосистем и генетических источников.
Климат Вьетнама, расположенного в разных широтах, варьируется от влажного тропического в южных низменностях до умеренного в северных высокогорьях. Поэтому страна отличается разнообразием природных сред и высоким уровнем биоразнообразия в лесах, водоемах и морских акваториях, говорится в отчете Всемирного фонда дикой природы (WWF).
В стране богатейшая фауна: 276 видов млекопитающих, 828 видов птиц, 180 видов рептилий, 80 видов земноводных, 472 вида пресноводных рыб и многие тысячи видов беспозвоночных. Здесь произрастает около 12 000 видов растений. Около 33 % флоры северного Вьетнама являются эндемиками, а в масштабах страны процент эндемизма может достигать 50 %.
Эти группы отличаются высокой степенью местного своеобразия, в них обитает множество эндемичных видов, имеющих большое научное и экономическое значение.
Из 34 птиц, находящихся под глобальной угрозой исчезновения, которые встречаются во Вьетнаме, 10 являются эндемичными лесными видами с ограниченным ареалом обитания. Шестьдесят видов рыб и четыре вида приматов также являются эндемиками Вьетнама.
Однако разнообразие во Вьетнаме находится под угрозой из-за неустойчивой и плохо управляемой эксплуатации, роста населения и быстрой урбанизации.
Причинами сокращения биоразнообразия являются быстрый рост населения, загрязнение окружающей среды, вырубка лесов, чрезмерная эксплуатация морских ресурсов и широкое применение новых видов без тщательного изучения. Это привело к тому, что 28% млекопитающих, 10% птиц, 21% рептилий и амфибий находятся под угрозой исчезновения.
Результаты крупнейшего систематического исследования с использованием фотоловушек, когда-либо проводившегося во Вьетнаме в период с 2019 по 2023 год при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID), показали, что популяции нескольких ключевых видов диких животных либо исчезли, либо находятся на таком низком уровне, что не могут быть жизнеспособными в результате широко распространенного неизбирательного отлова.
В ходе исследования, проведенного проектом USAID по сохранению биоразнообразия, в 21 охраняемой территории (ООПТ) в восьми провинциях было установлено 1 176 фотоловушек, которые зафиксировали более 120 000 независимых обнаружений диких животных на миллионах снимков в течение 2019-2023 годов.
Примечательно отсутствие крупных хищников и травоядных, таких как тигры, облачные леопарды, азиатские дикие собаки и неуловимый саола - одно из немногих крупных млекопитающих, обнаруженных в мире за последние 50 лет. Азиатские слоны были обнаружены всего в двух местах, а дикие виды крупного рогатого скота, такие как гаур, - только в одном из 21 исследованного места. Чаще всего встречались виды, наиболее устойчивые к охотничьему прессингу, такие как макаки, хорьковые барсуки и дикие свиньи.
Хотя исследование показало, что дикая природа сильно сократилась во всех 21 ООПТ, здесь все еще сохраняется относительно высокий уровень видового богатства и эндемизма: зарегистрировано девять эндемиков Аннамита и 21 неэндемичный, но находящийся под угрозой исчезновения вид. Также были обнаружены редкие виды, такие как крупнорогатый мунтжак и солнечный медведь, что стало одной из немногих записей об этих видах во Вьетнаме за последние 20 лет.
Ник Кокс, руководитель проекта USAID по сохранению биоразнообразия, реализуемого WWF, сказал: "Впервые у нас есть данные, подтверждающие, что популяции диких животных в Вьютнаме находятся в тяжелом положении. В то же время есть признаки того, что инвестиции правительства Вьетнама, а также местных и международных НПО оказали положительное влияние. Настало время начать национальную программу по разведению диких животных, чтобы восстановить дикую природу на охраняемых территориях страны, при этом необходимо поддерживать и наращивать усилия по защите, особенно в целях сокращения количества ловчих животных".
По данным MoNRE, Вьетнам активно участвует и выполняет многие обязательства, связанные с охраной дикой природы.
Недавно министерство предложило премьер-министру обнародовать программу по сохранению исчезающих, ценных и редких диких животных, приоритетных для охраны до 2030 года, с перспективой до 2050 года. Таким образом, Вьетнам стремится к тому, чтобы ни один из видов, включенных в список приоритетных для сохранения, больше не вымер. Все виды, включенные в список приоритетных для охраны, будут управляться и контролироваться в заповедниках, зонах с высоким биоразнообразием и объектах сохранения биоразнообразия.
Министерство предложило изучить и оценить текущее состояние популяций и мест обитания видов, приоритетных для охраны, по всей стране. Также предлагается периодически обновлять информацию и данные и публиковать список видов, приоритетных для охраны. В частности, приоритет должен быть отдан восстановлению мест обитания видов, находящихся под угрозой исчезновения, и мигрирующих видов, приоритетных для охраны, включая слонов, саолу, чыонгшонского мунтжака, чыонгшонского полосатого кролика, центральную вьетнамскую черепаху и коробчатую черепаху.
Тем временем USAID спонсирует проект по защите исчезающих видов диких животных во Вьетнаме с финансированием в размере 10,5 млн долларов США на 5 лет, начиная с 2021 года. Он поддерживает укрепление лидерства в борьбе с незаконной торговлей дикой природой путем совершенствования и гармонизации правовой системы, связанной с охраной дикой природы, укрепления правоприменения и судебного преследования за преступления против дикой природы, а также сокращения незаконного спроса и потребления дикой природы