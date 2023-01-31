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Всемирный день водно-болотных угодий 2023 года будет отмечаться во Вьетнаме различными мероприятиями
Всемирный день водно-болотных угодий направлен на повышение глобальной осведомленности о жизненно важной роли водно-болотных угодий в жизни людей и их важности для планеты. Этот день также знаменует собой дату принятия Конвенции о водно-болотных угодьях 2 февраля 1971 года в иранском городе Рамсар.
Тема этого года - «Пора восстанавливать водно-болотные угодья», что подчеркивает настоятельную необходимость уделять первоочередное внимание восстановлению водно-болотных угодий.
Благодаря высокому биоразнообразию водно-болотные угодья Вьетнама сыграли важную роль в экономике, основанной на сельском хозяйстве, а также в социально-экономической деятельности.
В документе министерство призвало коммуникационную деятельность продвигать ценности и значение водно-болотных угодий и призвало людей взять на себя обязательство защищать и устойчиво использовать водно-болотные угодья.
Согласно документу, мероприятия будут представлять собой празднования, конкурсы, выставки и активности в соответствии с темой Всемирного дня водно-болотных угодий 2023 года.
Указ №109/2003/ND-CP был первым юридическим документом, прямо предусматривающим сохранение и устойчивое использование водно-болотных угодий, способствующим эффективному выполнению обязательств Вьетнама как страны-участницы Рамсарской конвенции.
Премьер-министр утвердил Решение № 1975/QD-TTg в ноябре 2021 года о выпуске национального плана действий по сохранению и устойчивому использованию водно-болотных угодий на 2021-2030 гг.
Вьетнам рассчитывает завершить обследование водно-болотных угодий по всей стране и создать базу данных о водно-болотных угодьях к 2025 году, а к 2030 году эффективно контролировать важные водно-болотные угодья и способствовать дальнейшему развитию экотуризма.
С этой целью страна будет работать над совершенствованием соответствующих политик и правовых документов, повышением эффективности управления водно-болотными угодьями, диверсификацией ресурсов для устойчивого использования и сохранения водно-болотных угодий, усилением информационной работы, расширением исследований и международного сотрудничества в этом отношении.
Вьетнам стал членом Конвенции о водно-болотных угодьях, известной как Рамсарская конвенция, в 1989 году.
К настоящему времени 9 водно-болотных угодий в стране были признаны Рамсарскими угодьями – водно-болотными угодьями международного значения, а именно: национальный парк Суантхуи – важный орнитологический заповедник; водно-болотные угодья и сезонные поймы рек Баушау – место обитания сиамских крокодилов; национальный парк Бабе – зеленый нефрит северо-восточных гор; национальный парк Чам Чим; национальный парк Муи Ка Мау – с трех сторон омываются морем; национальный парк Кондао – первое морское Рамсарское угодье во Вьетнаме; заповедник водно-болотных угодий Лангсен; национальный парк У Минь Тхыонг и природный заповедник водно-болотных угодий Ван Лонг – среда обитания крупнейшего сообщества лангуров во Вьетнаме.