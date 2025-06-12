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Всемирный день борьбы с детским трудом (12 июня): К обществу, где детям не нужно жертвовать детством ради выживания
За последние десятилетия Вьетнам достиг значительного прогресса в обеспечении прав детей, особенно в усилиях по сокращению детского труда — одного из серьёзнейших вызовов, с которым сталкиваются развивающиеся страны.
Уже в 1990 году Вьетнам стал одной из первых стран в Азиатско-Тихоокеанском регионе, ратифицировавших Конвенцию ООН о правах ребёнка (CRC). Впоследствии Вьетнам также присоединился к двум важным конвенциям Международной организации труда (МОТ): Конвенции № 138 о минимальном возрасте для начала трудовой деятельности и Конвенции № 182 об устранении наихудших форм детского труда. Эти документы стали основой для создания сильной и согласованной правовой базы.
На этом основании Вьетнам усовершенствовал законодательство о защите детей: Закон о детях 2016 года и Трудовой кодекс 2019 года чётко определяют возраст для допуска к труду, запрещённые виды деятельности и условия труда для подростков от 15 до 17 лет.
Усилия Вьетнама в последние годы принесли обнадёживающие результаты. Согласно Национальному отчёту о детском труде, опубликованному в начале 2025 года Генеральным статистическим управлением совместно с МОТ, на сегодняшний день около 731 000 детей в возрасте от 5 до 17 лет заняты трудом, что составляет 3,5% от общего числа детей — значительно меньше по сравнению с 9,1% в 2018 году (около 1,75 миллиона детей).
Тем не менее, отчёт также указывает, что более 84% работающих детей проживают в сельской местности, где сохраняются тяжёлые социально-экономические условия, особенно в таких отраслях, как сельское хозяйство, животноводство, ремесленничество и мелкая торговля. Многие из них работают в семейных хозяйствах. Более 40% трудящихся детей работают по 40 часов в неделю и более, что сопоставимо с трудом взрослых. Это не только вредит их физическому и психическому здоровью, но и серьёзно мешает обучению, повышая риск преждевременного ухода из школы, бедности и упущенных возможностей развития.
По мнению экспертов, основные причины детского труда — это бедность, ограниченный доступ к образованию, низкий уровень осведомлённости в обществе, а также спрос на дешёвую рабочую силу, особенно в неформальном секторе.
Понимая суть и масштабы проблемы, Вьетнам внедрил комплексные меры, включая реализацию Национальной программы по предотвращению и сокращению детского труда на период 2021–2025 годов (утверждённой Решением № 782/QĐ-TTg от 27 мая 2021 года), с ориентирами до 2030 года, изданной Премьер-министром. Вьетнам входит в число 15 стран — первопроходцев в рамках Глобального альянса SDG 8.7 по борьбе с детским трудом. Страна также включила показатель «уровень детского труда» в систему национальной статистики согласно Решению № 43/2016/QĐ-TTg от 17 октября 2016 года Премьер-министра.
Кроме того, Вьетнам усиливает систему инспекции труда и защиту прав детей на предприятиях, а также налаживает межведомственное взаимодействие между школами, медицинскими учреждениями и гражданскими организациями. Особое внимание уделяется поддержке возвращения детей, подвергшихся эксплуатации, в образовательную среду — через предоставление стипендий, оплату обучения, психологическое консультирование и доступ к социальным услугам.
Устойчивые решения по борьбе с детским трудом
Сокращение детского труда невозможно достичь только с помощью правовых норм или информационно-пропагандистских кампаний. Чтобы действительно изменить жизнь детей, необходимо внедрять политики, направленные на устранение коренных причин проблемы — таких как бедность, отсутствие доступа к образованию и неспособность семей обеспечивать воспитание и обучение своих детей.
Политбюро приняло решение о предоставлении бесплатного обучения для всех учащихся государственных школ — от дошкольного до окончания средней школы — на заседании 28 февраля 2025 года. Согласно этому решению, с начала учебного года 2025–2026 все учащиеся государственных учебных заведений будут полностью освобождены от оплаты обучения. Эта политика является решительным шагом, отражающим позицию, что «образование — это национальный приоритет», с целью расширения образовательных возможностей и снижения финансового бремени для семей, особенно в сельских районах, горных регионах и среди этнических меньшинств. Это также важный шаг в устранении финансовых барьеров, из-за которых многие семьи вынуждены преждевременно отправлять детей на работу.
По мнению экспертов, международное сотрудничество — одно из самых эффективных решений для устранения причин роста детского труда. Международные проекты, как правило, сосредоточены на поддержке средств к существованию для уязвимых семей, одновременно создавая условия, при которых дети могут работать в допустимых и безопасных рамках, установленных законодательством.
Проект технической поддержки по укреплению национального потенциала по предотвращению и сокращению детского труда во Вьетнаме (ENHANCE), реализуемый МОТ в провинции Анзянг, в городе Хошимин и в Ханое, внёс важный вклад в сокращение детского труда во Вьетнаме. За 10 лет реализации проект достиг значительных результатов — от поддержки уязвимых семей и развития моделей устойчивого сочетания средств к существованию и образования до предоставления профориентационных навыков подросткам, находящимся в зоне риска раннего вовлечения в труд.