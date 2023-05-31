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Всемирный день без табака: гарантированное право на среду, свободную от табачного дыма
Заместитель министра здравоохранения Чан Ван Тхуан сообщил, что в последние годы появились продукты, называемые электронными сигаретами, сигаретами с подогревом и кальяном. Эти продукты в настоящее время не разрешено импортировать, продавать или распространять на внутреннем рынке. Однако они по-прежнему рекламируются и продаются, особенно в Интернете и среди молодежи.
Доктор Ле Хоан из больницы Ханойского медицинского университета сказал, что электронные сигареты очень вредны для здоровья как активных, так и пассивных курильщиков из-за химических веществ, используемых при производстве электронных сигарет.
В этом году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выбирает тему «Нам нужна еда, а не табак» для Всемирного дня без табака, чтобы призвать страны разработать политику и стратегию, а также оказать необходимую поддержку альтернативному производству сельскохозяйственных культур и маркетинговые возможности для фермеров, выращивающих табак, и побуждать их выращивать устойчивые, питательные культуры.
По данным ВОЗ, никотин, содержащийся в табаке, вызывает сильное привыкание, а употребление табака является основным фактором риска сердечно-сосудистых и респираторных заболеваний, более 20 различных типов или подтипов рака и многих других нежелательных состояний здоровья. Ежегодно от употребления табака умирает более 8 миллионов человек. Большинство смертей, связанных с табаком, происходит в странах с низким и средним уровнем доходов, которые часто становятся объектами интенсивного вмешательства табачной промышленности и маркетинга.
Уровень курения имеет тенденцию к увеличению в развивающихся странах. Каждый день умирает около 21 000 человек, а в среднем 1 человек умирает от курения каждые 4 секунды.
Табак также может быть смертельным для некурящих. Воздействие вторичного табачного дыма (пассивного курения) также приводит к неблагоприятным последствиям для здоровья, ежегодно вызывая 1,2 миллиона смертей. Почти половина всех детей дышит загрязненным табачным дымом воздухом, и 65 000 детей ежегодно умирают из-за болезней, связанных с пассивным курением. Курение во время беременности может привести к ряду проблем со здоровьем у детей на всю жизнь.
По оценкам ВОЗ, глобальные экономические потери, причиняемые табаком каждый год, составляют 1,4 триллиона долларов США. Во всем мире около 3,5 млн гектаров земли ежегодно используется для выращивания табака. Девять из 10 стран мира, занимающихся выращиванием табака, относятся к странам с низким и средним уровнем дохода, четыре из которых испытывают дефицит продовольствия.
Ежегодно для выращивания табака, а также для получения древесины для сушки табака рубят около 5% площади леса. Подсчитано, что ежегодно 18 миллиардов деревьев уходят на дрова для сушки табака. Ежегодно при употреблении табака в окружающую среду выделяется от 3.000 до 6.000 тонн формальдегида (H2CO), а также от 12.000 до 47.000 тонн никотина и от 300 до 600 миллионов килограммов токсичных отходов.
В ответ на Всемирный день без табака (31 мая) с 25 по 31 мая была проведена национальная Неделя без табака с различными мероприятиями во многих населенных пунктах для повышения осведомленности о вреде табака и снижения доли курильщиков в обществе. Мероприятия включают марафон на тему «Вьетнамская молодежь говорит нет электронным сигаретам».
Министерство здравоохранения предложило внести поправки в Закон о предотвращении и контроле вреда от табака положение об «электронных сигаретах» и «нагретых табачных изделиях» для контроля и сведения к минимуму использования электронных сигарет и сигарет нового поколения.
Недавно заместитель премьер-министра Чан Хонг Ха подписал решение об издании национальной стратегии по предотвращению вреда табака и борьбе с ним до 2030 года, включающей решительные и действенные меры по повышению эффективности усилий по предотвращению вреда табака.
В соответствии со стратегией Вьетнам стремится снизить уровень употребления табака среди мужчин с 15 лет до уровня менее 36% в период с 2023 по 2025 год.
Стратегия также направлена на снижение уровня пассивного курения на работе до менее чем 30%, в ресторанах до менее чем 75%, в барах и кафе до менее чем 80% и в отелях до менее чем 60%. Ожидается, что в период с 2026 по 2030 год эти цифры упадут ниже 25%, 65%, 70% и 50% соответственно.
Тхуан сказал, что реализация стратегии направлена на обеспечение права всех людей, особенно некурящим, жить, работать и учиться в среде, свободной от табачного дыма.