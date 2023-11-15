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Всемирный банк стремится к партнерству с Вьетнамом в области развития энергетики
Министр Нгуен Хонг Зиен отметил, что для успешной реализации справедливого энергетического перехода необходима максимальная поддержка со стороны международных партнеров в передаче технологий, администрировании, подготовке человеческих ресурсов и финансировании.
Министр попросил ВБ продолжить координацию действий с министерством промышленности и торговли, электроэнергетической корпорацией Вьетнама, провинциями, городами для реализации проекта программы энергоснабжения в сельских, горных и островных районах.
Мауэла В. Ферро выразила желание сопровождать Вьетнам в реализации планирования энергетики VIII, продолжать оказывать финансовую поддержку проектам энергетического перехода, особенно проектам возобновляемой энергетики.
По завершении рабочей встречи обе стороны договорились продолжать координировать действия и пересматривать правила, процессы для обеспечения повышения эффективности проектов сотрудничества.