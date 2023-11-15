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Всемирный банк стремится к партнерству с Вьетнамом в области развития энергетики

14 ноября министр промышленности и торговли Нгуен Хонг Зиен провел рабочую встречу с вице-президентом Всемирного банка по странам Восточной Азии и Тихого океана Мауэлой В. Ферро.
  Министр промышленности и торговли Нгуен Хонг Зиен (справа) и региональный вице-президент Всемирного банка (ВБ) по Восточной Азии и Тихоокеанскому региону Мануэла В. Ферро на их встрече в Ханое 14 ноября. Фото: VNA
Министр Нгуен Хонг Зиен высоко оценил активную поддержку ВБ развития энергетики и энергии во Вьетнаме. Правительство Вьетнама поощряет все сектора экономики инвестировать в развитие сферы энергетики на основе принципа здоровой конкуренции и обеспечения гармонии интересов инвесторов.

Министр Нгуен Хонг Зиен отметил, что для успешной реализации справедливого энергетического перехода необходима максимальная поддержка со стороны международных партнеров в передаче технологий, администрировании, подготовке человеческих ресурсов и финансировании.

Министр попросил ВБ продолжить координацию действий с министерством промышленности и торговли, электроэнергетической корпорацией Вьетнама, провинциями, городами для реализации проекта программы энергоснабжения в сельских, горных и островных районах.

Мауэла В. Ферро выразила желание сопровождать Вьетнам в реализации планирования энергетики VIII, продолжать оказывать финансовую поддержку проектам энергетического перехода, особенно проектам возобновляемой энергетики.

По завершении рабочей встречи обе стороны договорились продолжать координировать действия и пересматривать правила, процессы для обеспечения повышения эффективности проектов сотрудничества.

ИЖВ/ВИА

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