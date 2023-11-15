Всемирный банк стремится к партнерству с Вьетнамом в области развития энергетики

Министр промышленности и торговли Нгуен Хонг Зиен (справа) и региональный вице-президент Всемирного банка (ВБ) по Восточной Азии и Тихоокеанскому региону Мануэла В. Ферро на их встрече в Ханое 14 ноября. Фото: VNA