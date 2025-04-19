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Всемирный банк подтверждает свою заинтересованность в развитии инфраструктуры Вьетнама
Она выразила уверенность, что двустороннее сотрудничество продолжит приносить положительные результаты, особенно в области транспортной инфраструктуры и строительства.
Страновой директор ВБ также поделилась своим интересом к предстоящим приоритетам министерства, особенно к ходу реализации ключевых проектов между сторонами, включая проект по интегрированной региональной связности дельты Меконга и устойчивости к изменению климата.
Кроме того, она выразила надежду, что обе стороны вскоре согласуют конкретную дорожную карту по созданию национального центра железнодорожных операций и будут работать над дальнейшим ускорением реализации проектов, связанных с транспортом.
В свою очередь, министр Чан Хонг Минь заявил, что правительство Вьетнама всегда высоко ценит многолетнюю поддержку Всемирным банком социально-экономического развития страны и глобальной интеграции, особенно в таких областях, как борьба с бедностью, гендерное равенство и развитие отдаленных и неблагополучных регионов.
Что касается проекта по развитию коммуникаций и климата на Меконге, он сказал, что министерство планирует утвердить инвестиционное предложение во втором квартале, а в последнем квартале провести переговоры и подписать кредитное соглашение. Он призвал ВБ продолжать тесно сотрудничать с вьетнамскими властями в процессе подготовки. Вьетнам ценит свое партнерство с банком и надеется на дальнейшую эффективную поддержку, подтвердил чиновник.
Обе стороны договорились еще больше углубить обмен и сотрудничество в будущем.