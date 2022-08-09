На пресс-конференции. Фото: ВИА

Соответственно, Всемирный банк ожидает, что ВВП Вьетнама вырастет на 7,5% в 2022 году и на 6,7% в 2023 году.

В отчете отмечены последние события вьетнамской экономики, прогнозы о краткосрочных и среднесрочных перспективах экономики, а также комментарии о внутренних и внешних рисках, связанных с перспективами роста Вьетнама

Комментируя Отчет, старший экономист Всемирного банка Дорсати Мадани заявила, что, несмотря на недавние потрясения и возросшую неопределенность, экономика Вьетнама все еще находится на пути к восстановлению.

После периода жёсткого социального дистанцирования и резкого снижения ВВП в третьем квартале 2021 года экономика начала восстанавливаться с осени 2021 года благодаря высокому охвату вакцинации, которые способствуют открытию страны.

Экономика быстро восстановилась, увеличившись на 5,2% в четвертом квартале 2021 года, 5,1% в первом квартале 2022 года и 7,7% во втором квартале 2022 года.

Однако ожидается, что промышленное производство замедлится из-за слабого внешнего спроса. Инфляция вырастет до 4% в 2023 году, а затем выровняется до 3,3% в 2024 году, когда исчезнут потрясения предложения.

Что касается внешней экономики, ожидается, что текущий счет вернется к небольшому профициту (0,2-0,6% ВВП) в среднесрочной перспективе, поскольку экспорт сырьевых товаров остается устойчивым, международный туризм восстанавливается, а зарубежный приток обилен.

Чтобы вьетнамская экономика сохраняла позитивный прогноз перед лицом роста многих существующих рисков, таких как мировые цены на сырьевые товары, особенно цены на энергоносители, которые повышают риск инфляции, Вьетнам должен сосредоточиться на полной реализации Программы поддержки восстановления и развития экономики за счет ускорения реализации проектов.

В отчете Всемирного банка также отмечается, что в условиях роста инфляционных рисков требуется более гибкая денежно-кредитная политика, а также упреждающее управление возникающими финансовыми рисками для повышения устойчивости экономики банковской системы.

Поощрение увеличения государственных и частных инвестиций в адаптацию к изменению климата, в том числе в ключевых регионах, таких как дельта Меконга, является одним из способов повышения устойчивости экономики Вьетнама.

Наряду с этим политика Вьетнама по нейтральному выбросу углерода, включая развитие возобновляемых источников энергии и ценообразование на выбросы углерода, также может повысить конкурентоспособность Вьетнама на рынках чистых технологий и зеленых продуктов.

В то время как усилия по улучшению делового климата необходимы для создания рабочих мест, но политики также должны предпринять шаги по сокращению неравенства в навыках и повышению качества рабочей силы страны.



