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Всемирный банк обязуется продолжить мобилизацию ресурсов для поддержки проекта 1 миллиона гектаров рисовых полей

В целях поддержки реализации Проекта 1 миллиона гектаров рисовых полей Всемирный банк (ВБ) помогает Вьетнаму получить доступ к Фонду трансформационных углеродных активов (TCAF) и готовит проект поддержки инфраструктуры и технологий для производства высококачественного, низкоуглеродного риса с привлечением кредитных средств ВБ. Днем 19 марта делегация Всемирного банка во главе с Шобхой Шетти, глобальным директором по сельскому хозяйству и продовольствию, посетила зону производства высококачественного, низкоуглеродного риса, где применяются механизация и циркулярное сельское хозяйство, в сельскохозяйственном кооперативе New Green Farm (Новая зеленая ферма), район Тхотнот, город Кантхо.

В настоящее время кооператив New Green Farm объединяет более 100 домохозяйств, занимающихся производством риса, с общей площадью посевов 148 га.

Кооператив внедряет методику выращивания риса с сокращением выбросов в рамках проекта «Устойчивое развитие 1 миллиона гектаров специализированных посевов высококачественного риса с низким уровнем выбросов, связанным с зеленым ростом в дельте реки Меконг до 2030 года» (сокращенно: «Проект 1 миллиона гектаров рисовых полей») и уже завершил три урожая.

По словам Донг Ван Кань, директора кооператива New Green Farm, применение технологии «1 должно – 5 сокращений» в сочетании с внесением органических удобрений из рисовой соломы позволяет фермерам сократить использование азотных удобрений на 40%, уменьшить затраты почти на 1,7 млн донгов/га за сезон и тем самым увеличить прибыль на 3,5 млн донгов/га за сезон.

Кроме того, New Green Farm – первый кооператив в Кантхо, который применяет циркулярное сельское хозяйство. Солома, полученная после сбора урожая риса, используется членами кооператива для выращивания грибов и производства органических удобрений.

«Модель циркулярной экономики позволяет использовать все побочные продукты, что помогает фермерам получать дополнительный доход от продажи соломы, грибов и органических удобрений», – отметил Донг Ван Кань.

Глобальный директор ВБ по сельскому хозяйству и продовольствию Шобха Шетти отметила, что этот визит помог ей лучше понять процессы выращивания риса с сокращением выбросов.

Проект 1 миллиона гектаров рисовых полей, который сейчас реализуется во Вьетнаме, вызывает большой интерес и поддержку со стороны руководства ВБ.

«Вьетнам – пионер в выращивании риса с сокращением выбросов. Многие люди во всем мире хотят приехать во Вьетнам, чтобы изучить эту модель. Всемирный банк обязуется продолжать мобилизацию безвозмездных ресурсов помощи для поддержки Проекта 1 миллиона гектаров рисовых полей», – подчеркнула Шобха Шетти.

По словам заместителя министра сельского хозяйства и окружающей среды Чан Тхань Нама, несмотря на колебания цен на продовольствие и недавнее снижение цен на рис, фермеры, участвующие в проекте, остаются уверенными в своем будущем благодаря снижению производственных затрат, что приводит к увеличению прибыли.

Таким образом, даже при падении цен на рис фермеры все равно обеспечены доходом и стабильностью, поскольку имеют гарантированные связи с предприятиями, что устраняет риски сбыта продукции.

Отмечая, что Проект 1 миллиона гектаров рисовых полей способствует повышению уровня жизни населения, заместитель министра Чан Тхань Нам подчеркнул, что многие фермеры с энтузиазмом принимают участие в этом проекте.

Для поддержки реализации проекта Всемирный банк помогает Вьетнаму получить доступ к Фонду трансформационных углеродных активов (TCAF) и готовит проект по развитию инфраструктуры и технологий для производства высококачественного, низкоуглеродного риса в дельте реки Меконг с привлечением кредитных средств ВБ.

Чтобы ускорить подписание соглашения с TCAF и подготовить проектное предложение, Всемирный банк организовал рабочую группу, которая с 17 по 25 марта проводит встречи с Министерством сельского хозяйства и окружающей среды Вьетнама, а также с провинциями и городами, участвующими в Проекте 1 миллиона гектаров рисовых полей. В рамках поездки также запланированы визиты в Кантхо и провинцию Чавинь.

ВИА/ИЖВ

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