Всемирный банк обещает оказать активную поддержку крупным проектам развития Вьетнама

Это обещание было подчеркнуто в ходе недавней встречи заместителя министра финансов Чан Куок Фыонга и директора отдела ВБ по Вьетнаму, Камбодже и Лаосу Мариам Шерман, когда обе стороны обсуждали разработку новой Страновой программы партнерства (CPF) и возможности сотрудничества в ближайшие годы.



Чан Куок Фыонг высоко оценил эффективное партнерство между ВБ и Министерством финансов Вьетнама за прошедший период, отметив, что льготные кредиты и техническая поддержка помогли Вьетнаму реализовать многие крупные проекты, способствующие социально-экономическому развитию.



Со своей стороны, Мариам Шерман подчеркнула, что в будущем сотрудничество должно быть сосредоточено не только на привлечении капитала, но и на поиске оптимальных финансовых решений для распределения ресурсов в сфере развития инфраструктуры.



По ее словам, инфраструктура является важнейшей основой для удовлетворения будущего рыночного спроса. Вьетнаму необходимо определить свои инвестиционные приоритеты до 2030 года и мобилизовать участие частного сектора в дополнение к государственному финансированию.



По оценкам Всемирного банка, потребности Вьетнама в инвестициях в инфраструктуру значительно превышают возможности государственного бюджета. Даже если государственные инвестиции вырастут до 8,6% ВВП, значительный дефицит финансирования останется.



Для решения этой проблемы Всемирный банк рекомендует четко разграничивать налоговые поступления, ресурсы государственного бюджета и финансовые инструменты, такие как долги и облигации. Хотя бюджетные поступления должны использоваться для обслуживания долга, кредиты и облигации остаются важными инструментами для устранения дефицита финансирования.



Мариам Шерман подчеркнула, что при разработке программы развития инфраструктуры Вьетнама до 2030 года приоритет должен отдаваться проектам с наивысшей социально-экономической эффективностью, при этом необходимо обеспечить, чтобы государственный долг оставался в безопасных пределах. По ее словам, ключ к решению этой задачи заключается в создании оптимальных моделей финансирования, сочетающих государственный бюджет, заимствования, облигации, акции и частный капитал, адаптированных к каждому сектору.



Всемирный банк готов мобилизовать свой глобальный опыт для поддержки Вьетнама в разработке политики, консультационных решений и новых финансовых инструментов, подчеркнула она, добавив, что сейчас наступил критический момент для углубления стратегического сотрудничества между Вьетнамом и Всемирным банком.



ВБ также приветствовал усилия министерства финансов по разработке стратегии мобилизации и использования официальной помощи в целях развития (ОПР) на 2026–2030 годы в соответствии с пятилетним финансовым планом Вьетнама. В случае многомиллиардных инфраструктурных проектов ОПР и государственный бюджет могут покрыть только часть потребностей, поэтому необходимо диверсифицировать каналы финансирования. Например, железные дороги могут служить пилотным проектом для инновационных финансовых продуктов, которые Всемирный банк готов внедрить.



В ответ на это Чан Куок Фыонг подтвердил, что министерство возглавит стратегию финансирования инфраструктуры Вьетнама, а три специализированных департамента будут координировать свою деятельность с Всемирным банком.



Он отметил, что министерство в ближайшее время созовет совещание по стратегиям мобилизации ОПР, после чего представит отчет премьер-министру для утверждения и реализации совместно с ВБ и другими партнерами.



В настоящее время новый портфель проектов Вьетнама, финансируемых ВБ, включает 36 инициатив на сумму более 3 млрд долларов США. Из них три проекта на сумму 468 млн долларов США уже подписаны, а два проекта на сумму 145 млн долларов США находятся на стадии переговоров. Семь проектов общей стоимостью 686 млн долларов США получили одобрение инвестиционной политики, а четыре других проекта на сумму 542 млн долларов США прошли этап рассмотрения предложений. Еще 20 проектов в области водоснабжения, сельского хозяйства, реагирования на изменение климата и развития производства высококачественного риса находятся в стадии подготовки, их общая стоимость составляет около 1,2 млрд долларов США.