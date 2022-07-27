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НОВОСТИ

Всемирный банк и Япония поддерживают расширение доступа к юридическим услугам для бедных во Вьетнаме

Всемирный банк (ВБ) и Государственный банк Вьетнама (SBV) 26 июля подписали соглашение о предоставлении гранта в размере 2,5 млн. долл. США от Японского фонда социального развития для финансирования проекта, который усилит предоставление услуг юридической помощи для уязвимых групп в северной части
  Иллюстративное изображение (Источник: ВИА)  

Всемирный банк (ВБ) и Государственный банк Вьетнама (SBV) 26 июля подписали соглашение о предоставлении гранта в размере 2,5 млн. долл. США от Японского фонда социального развития для финансирования проекта, который усилит предоставление услуг юридической помощи для уязвимых групп в северной части Вьетнама, особенно в провинциях Дьенбьен и Йенбай.

В рамках проекта «Вьетнам: улучшение предоставления юридической помощи бедным и уязвимым» будут поддерживаться услуги юридической помощи, охватывающие уголовное право (с особым акцентом на гендерное насилие), брачное и семейное право, а также трудовое и трудовое право.

Предполагается, что около 10.000 человек, включая этнические меньшинства, бедные домохозяйства, жертв гендерного насилия и людей с ограниченными возможностями, получат пользу от мероприятий проекта.

Японский фонд социального развития, который является партнерством правительства Японии и Всемирного банка, предоставляет гранты в поддержку проектов развития и сокращения бедности, ориентированных на сообщества, которые расширяют возможности беднейших и наиболее уязвимых групп, не охваченных другими программами, и улучшают их жизнь посредством прямых выгод.


ВИА

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