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Всемирный банк выделяет почти 130 миллионов долларов США для улучшения условий жизни в провинции Нгеан
Проект подключит 30.000 домохозяйств к новым или отремонтированным вторичным и третичным коллекторам, а также вдвое сократит время, которое женщины тратят на неоплачиваемую работу по дому после наводнения, убирая дома.
Проект будет способствовать адаптации к климату за счет уменьшения ущерба от проливных дождей и смягчению последствий изменения климата за счет улучшения условий жизни в центре города и строительства пешеходных и велосипедных дорожек.
Представитель Всемирного банка во Вьетнаме Кэролин Терк сказала, что проект представляет собой нечто большее, чем просто инфраструктура, проект направлен на преобразование социально-экономических условий жителей города Винь.
Проект отражает уроки, извлеченные из городской устойчивости и управления рисками стихийных бедствий во Вьетнаме, а также основан на Докладе Всемирного банка о климате и развитии страны во Вьетнаме.
Инвестиции идут в системы защиты от наводнений, инфраструктуру сбора и очистки сточных вод, а также транспортные связи для обеспечения устойчивого роста городов и устойчивости к изменению климата.
По данным Всемирного банка, город Винь не в состоянии справиться с сильными ливнями, что приводит к скоплению ливневых вод в различных местах по всему городу. Для улучшения дренажной системы будет построено новое водохранилище.
Проект также поддержит преобразование свободных земель по обеим сторонам реки Винь в зеленые общественные пространства, а также улучшит сбор и квалификацию отходов, чтобы уменьшить количество пластиковых отходов, сбрасываемых в реки.
Ранее Всемирный банк утвердил выделение 194,36 млн долларов США четырем городам среднего размера во Вьетнаме для создания необходимой инфраструктуры и укрепления потенциала городского планирования. По данным Всемирного банка, проект динамического комплексного городского развития направлен на повышение доступности и улучшение городских услуг в четырех городских районах: Ки-ань (Хатинь), Тиньжа (Тханьхоа), Хайзыонг и Йенбай. Ожидается, что проект принесет непосредственную пользу примерно 200.000 жителей, более половины из которых женщины.