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НОВОСТИ

Всемирный банк выделяет почти 130 миллионов долларов США для улучшения условий жизни в провинции Нгеан

31 июля Совет директоров Всемирного банка одобрил проект стоимостью 129,6 млн долларов США по повышению устойчивости к наводнениям и улучшению санитарии, транспорта и инфраструктуры общественных пространств в городе Винь провинции Нгеан – политическом, экономическом и культурном центре северо-центрального прибрежного части Вьетнама. Проект «Приоритетная инфраструктура и городское развитие, адаптирующийся к изменению климата в городе Винь» принесет непосредственную пользу 250.000 жителей города за счет снижения риска наводнений и улучшения здоровья населения.

Проект подключит 30.000 домохозяйств к новым или отремонтированным вторичным и третичным коллекторам, а также вдвое сократит время, которое женщины тратят на неоплачиваемую работу по дому после наводнения, убирая дома.

Проект будет способствовать адаптации к климату за счет уменьшения ущерба от проливных дождей и смягчению последствий изменения климата за счет улучшения условий жизни в центре города и строительства пешеходных и велосипедных дорожек.

Представитель Всемирного банка во Вьетнаме Кэролин Терк сказала, что проект представляет собой нечто большее, чем просто инфраструктура, проект направлен на преобразование социально-экономических условий жителей города Винь.

Проект отражает уроки, извлеченные из городской устойчивости и управления рисками стихийных бедствий во Вьетнаме, а также основан на Докладе Всемирного банка о климате и развитии страны во Вьетнаме.

Инвестиции идут в системы защиты от наводнений, инфраструктуру сбора и очистки сточных вод, а также транспортные связи для обеспечения устойчивого роста городов и устойчивости к изменению климата.

По данным Всемирного банка, город Винь не в состоянии справиться с сильными ливнями, что приводит к скоплению ливневых вод в различных местах по всему городу. Для улучшения дренажной системы будет построено новое водохранилище.

Проект также поддержит преобразование свободных земель по обеим сторонам реки Винь в зеленые общественные пространства, а также улучшит сбор и квалификацию отходов, чтобы уменьшить количество пластиковых отходов, сбрасываемых в реки.

Ранее Всемирный банк утвердил выделение 194,36 млн долларов США четырем городам среднего размера во Вьетнаме для создания необходимой инфраструктуры и укрепления потенциала городского планирования. По данным Всемирного банка, проект динамического комплексного городского развития направлен на повышение доступности и улучшение городских услуг в четырех городских районах: Ки-ань (Хатинь), Тиньжа (Тханьхоа), Хайзыонг и Йенбай. Ожидается, что проект принесет непосредственную пользу примерно 200.000 жителей, более половины из которых женщины.

ВИА/ИЖВ

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