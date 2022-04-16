Всемирный банк выделил возможности и проблемы от Соглашения ВРЭП для Вьетнама

Погрузочно-разгрузочные работы в морском порту Хайфона. Фото: Ан Данг/ВИА

14 апреля на странице Vietnam Briefing инвестиционно-консалтинговой фирмы Dezan Shira & Associates был процитирован новый отчет Всемирного банка (ВБ), в котором тщательно проанализированы возможности и проблемы, связанные с Соглашением об всеобъемлющем региональном экономическом партнерстве (ВРЭП), для экономики стран-членов, в том числе Вьетнама.

В отчете прогнозируется, что в период 2020-2035 гг. Вьетнам снизит среднюю ставку налога на импорт с 0,8% до 0,2%, а ставка налога на экспорт будет снижена с 0,6% до 0,1%.

По наиболее оптимистичному сценарию, Вьетнам будет иметь самый высокий уровень доходов среди стран-участниц ВРЭП. Уровень доходов Вьетнама увеличится на 4,9% по сравнению с базовым порогом, в то время этот рост у других странах на уровне 2,5%.

Все страны-члены ВРЭП увидят увеличение экспорта и импорта, в том числе Вьетнам, как ожидается, достигнет самого высокого увеличения экспорта - на 11,4%. Импорт Вьетнама также значительно вырастет на 9,2%.

При сценарии только снижения пошлины влияние на экономику Вьетнама будет незначительным, а рост доходов будет близок к нулю. Торговля также немного упадет, экспорт и импорт упадут на 0,3%. Причина в том, что Вьетнам пользуется относительно низкими налоговыми ставками благодаря другим соглашениям о свободной торговле.

В отчете Всемирного банка сообщено, что ВРЭП также дает возможность стимулировать рост и поддерживать восстановление после пандемии COVID-19. Ожидается, что Вьетнам и Малайзия получат наибольшую выгоду от этого соглашения в этой сфере.

В отчете Всемирного банка также говорится, что ВРЭП предлагает вьетнамским МСП значительные возможности для продвижения по цепочке создания стоимости.

Аналитики говорят, что, хотя ВРЭП предлагает много возможностей, после вступления этого соглашения в силу вьетнамские предприятия столкнутся с конкуренцией как дома, так и за рубежом.

Кроме того, правительству также следует тщательно рассмотреть затраты, связанные с ВРЭП, включая затраты на снижение нетарифных барьеров и переходные издержки, связанные со структурными изменениями, связанными с торговлей, такими как смена рабочих мест.

Для Вьетнама, поскольку он присоединился к другим ЗСТ в регионе, большая часть преимуществ не связана со снижением и без того низких тарифов. Экономический рост Вьетнама будет происходить за счет более глубокой и более инклюзивной приверженности внутрирегиональной торговле ВРЭП, общих правил происхождения и большей открытости для товаров и услуг на разных рынках, особенно в Китае.



