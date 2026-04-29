Báo Ảnh Việt Nam

НОВОСТИ

Всемирно известный пианист Кевин Кеннер выступит во Вьетнаме

Всемирно признанный пианист Кевин Кеннер, лауреат XII Международного конкурса пианистов имени Шопена, выступит во Вьетнаме в следующем месяце в камерном концерте под названием «В благодарность» вместе с вьетнамским пианистом Нгуен Вьет Чунгом и квинтетом приглашённых артистов.

Концерты, организованные Ассоциацией классической музыки Вьетнама (VCMA) при поддержке Impressivo Production & Enterprise, пройдут 22 мая в Оперном театре Хогыом в Ханое и 24 мая в Оперном театре Хошимина, сообщила Ассоциация классической музыки Вьетнама 26 апреля.

Программа, построенная в трёх тематических частях, раскрывает тему благодарности через наследие, творческий путь и человеческое взаимодействие. В первом отделении прозвучит Концерт № 1 для фортепиано с оркестром ми минор, соч. 11 Фредерика Шопена в исполнении Кеннера, чьи интерпретации музыки композитора получили мировое признание.

Во второй части будет представлен Andante spianato и Grande Polonaise brillante, соч. 22 Шопена в исполнении Чунга - одного из ведущих молодых пианистов Вьетнама.

Заключительная часть объединит двух пианистов в произведениях для двух фортепиано, включая «Вариации на тему Гайдна», соч. 56b Иоганнеса Брамса и Concertino для двух фортепиано, соч. 94 Дмитрия Шостаковича.

Кеннер широко признан одним из ведущих интерпретаторов произведений Фредерика Шопена. Он получил международную известность после победы на престижном Конкурсе имени Шопена в Варшаве (Польша) в 1990 году и с тех пор построил обширную мировую карьеру концертирующего пианиста и звукозаписывающего артиста, также добившись признания на Конкурсе имени Чайковского.

Получив образование в традициях польской музыкальной школы и сформировавшись благодаря сотрудничеству с выдающимися музыкантами, такими как Леон Флейшер и Леонард Бернстайн, Кеннер также является влиятельным педагогом Школы музыки Фрост при Университете Майами (США).

В концерте также примут участие приглашённые камерные музыканты, в том числе польский скрипач Павел Залейский - первый скрипач и основатель признанного квартета Apollon Musagète, а также вьетнамские артисты Та Кхань Линь (скрипка), Фунг Хоай Тху (альт), Лыу Ли Ли (виолончель) и Ву Кам Ту (контрабас).

ИЖВ/ВИА

Постоянный член Секретариата ЦК КПВ Чан Кам Ту возложил благовония в память о Президенте Хо Ши Мине в провинции Нгеан

Постоянный член Секретариата ЦК КПВ Чан Кам Ту возложил благовония в память о Президенте Хо Ши Мине в провинции Нгеан

Постоянный член Секретариата ЦК КПВ Чан Кам Ту и делегация выразили глубокую благодарность Президенту Хо Ши Мину — великому вождю партии и народа, герою национального освобождения, основателю и воспитателю КПВ, посвятившему всю свою жизнь делу национального освобождения, борьбе за мир и счастье вьетнамского народа и народов мира.
