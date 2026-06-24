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Всемирное наследие Чанган в центре формирования города-наследия
Наследие как ключевой элемент формирования нового города
В 2014 году, когда Чанган ещё не был широко известен, провинцию Ниньбинь посетили около 4,3 миллиона туристов, а доходы от туризма составили более 940 миллиардов донгов.
Спустя десять лет туристический поток в Ниньбинь удвоился, достигнув 8,7 миллиона человек в 2024 году, а доходы отрасли выросли почти в девять раз — до более чем 9,17 триллиона донгов.
В 2025 году туристическая отрасль провинции совершила настоящий прорыв: число посетителей превысило 19,4 миллиона человек, из которых более 6 миллионов приняли объекты Чангана. Доходы отрасли достигли 21,278 триллиона донгов, что на 26,7% больше по сравнению с 2024 годом.
В период 2020–2025 годов среднегодовой рост доходов туристической отрасли составил почти 36%, что вдвое превышает темпы роста количества туристов. Существенное увеличение средних расходов путешественников свидетельствует о переходе туризма Ниньбиня от количественного роста к качественному развитию.
Сегодня Ниньбинь входит в десятку туристических направлений Вьетнама с наибольшими доходами от туризма, был признан одним из самых дружелюбных туристических направлений мира в 2023 году и вошёл в десятку лучших туристических впечатлений мира в 2024 году.
Эти результаты подтверждают эффективность политики продвижения имиджа Ниньбиня как безопасного, гостеприимного региона с богатым культурным и природным наследием, в котором Всемирное наследие Чанган играет ключевую роль.
Однако статус объекта Всемирного наследия одновременно ставит перед Чанганом серьёзные вызовы, связанные с необходимостью сочетать экономическое развитие и обеспечение благосостояния местного населения со строгими требованиями ЮНЕСКО по сохранению наследия.
В апреле 2025 года международные исследовательские организации оценили совокупную экономическую и культурную стоимость комплекса Чанган в 213 миллиардов долларов США. В настоящее время используется менее 0,5% его потенциальной ценности. Этот огромный резерв развития может быть реализован при условии грамотного и устойчивого управления.
Согласно Плану развития провинции Ниньбинь на период 2021–2030 годов с перспективой до 2050 года, регион намерен развиваться по принципу «зелёного, устойчивого и гармоничного роста», рассматривая туризм и индустрию культуры как ведущие отрасли экономики.
К 2030 году Ниньбинь ставит цель стать городом центрального подчинения с уникальным статусом «тысячелетнего города-наследия» и креативного города, где Всемирное наследие Чанган занимает центральное место. Оно должно одновременно служить движущей силой долгосрочной стратегии развития провинции и находиться под строгой охраной для передачи будущим поколениям.
Чанган — шедевр настоящего и будущего
Чанган является настоящим шедевром природы. Международные геологи считают известняковый массив Чанган одним из самых красивых тропических карстовых ландшафтов мира и своеобразным «геологическим музеем под открытым небом», история которого насчитывает более 250 миллионов лет.
Этот природный комплекс нередко называют «окаменевшей бухтой Халонг». За миллионы лет выветривания бывшее морское дно поднялось над поверхностью земли, сохранив следы давно исчезнувшего океана.
Чанган также обладает одной из самых богатых экосистем среди известняковых регионов Юго-Восточной Азии. Здесь насчитывается около 600 видов растений, более 200 видов наземных животных и десятки видов водных организмов.
Многие из них занесены в Красную книгу Вьетнама и мира, включая белоштанного лангура — одного из самых редких приматов планеты, обитающего в известняковых экосистемах Ниньбиня и являющегося важным свидетельством высокой природоохранной ценности этого региона.
Ландшафтный комплекс Чанган включает три взаимосвязанные территории: исторический комплекс древней столицы Хоалы, живописную зону Чанган — Тамкок — Битьдонг и особо охраняемый первичный лес Хоалы.
Уникальные природные условия сделали этот район одним из редких мест непрерывного проживания и эволюции древних вьетов на протяжении как минимум последних 23 тысяч лет.
На территории комплекса обнаружено более 50 археологических памятников. Каждый культурный слой хранит свидетельства удивительной способности древних жителей адаптироваться к суровым изменениям климата и окружающей среды.
Высшей точкой этого исторического пути стала Хоалы — первая столица централизованного феодального государства Вьетнам, где династии Динь и Ранние Ле более тысячи лет назад заложили основы независимого вьетнамского государства.
На протяжении более десяти лет Чанган остаётся ярким примером успешного подхода, при котором культура рассматривается одновременно как цель, движущая сила и духовная основа развития страны, а человек — как центральный субъект и главный ресурс развития.
Здесь экономический рост не достигается ценой разрушения окружающей среды. Именно поэтому ЮНЕСКО неоднократно отмечала Чанган как один из наиболее образцовых мировых примеров успешного сочетания экономического развития и устойчивого туризма.